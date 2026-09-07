Peter Lanzani en la Semana de Cine Italiano 2026. Video: prensa

En el marco de una nueva edición de la Semana de Cine Italiano 2026, el actor Peter Lanzani presentó este domingo la película “Testa o Croce” en el Complejo Cinépolis Recoleta.

El film, dirigido por Matteo Zoppis y Alessio Rigo de Righi, cuenta con la participación del reconocido actor argentino y tuvo su estreno mundial en la Competencia Oficial de Un Certain Regard del Festival de Cannes.

Peter Lanzani en la Semana de Cine Italiano 2026

Peter Lanzani en la Semana de Cine Italiano 2026

Tras la proyección, Peter Lanzani participó de una charla especial con el público, en un encuentro de preguntas y respuestas organizado para que los asistentes pudieran conocer más detalles sobre la película y su experiencia como parte del elenco.

“Testa o Croce” está protagonizada por Alessandro Borghi, John C. Reilly y Peter Lanzani, y su presentación fue uno de los momentos destacados de la Semana de Cine Italiano, que reúne producciones y figuras de la cinematografía italiana en Buenos Aires.