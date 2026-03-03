Sólo se vive una vez es de esas comedias que se venden con una promesa clara: “Hollywood en castellano”, pero con un pulso bien rioplatense.

La película, actualmente disponible en Disney+, reúne a Peter Lanzani con un elenco internacional y popular —Gérard Depardieu y Santiago Segura, entre otros— para una historia que combina persecuciones, chistes al paso y un protagonista obligado a improvisar para seguir con vida.

La clave está en el contraste: Lanzani como un tipo joven que vive de la viveza, Depardieu como amenaza enorme que se roba escenas y Segura aportando ese tono entre brutito y filoso que le queda cómodo. En el medio, la presencia de la China Suárez suma “factor cameo” y glamour, aunque la película funciona sobre todo por el ritmo de fuga y la dinámica del trío perseguidor.

// La joya oculta de Ricardo Darín: dura menos de 2 horas y fue multipremiada

Dirigida por Federico Cueva, la propuesta apuesta al entretenimiento sin vueltas: situaciones absurdas, violencia en clave cómica y un protagonista que, cuando cree que no puede complicarse más, descubre que sí… siempre puede complicarse más.

De qué trata Solo se vive una vez

Leo es un estafador que queda pegado a un asunto pesado y termina con tres asesinos tras él: Duges, López y Harken. Para zafar, se ve obligado a “mimetizarse” con otra identidad y refugiarse en un mundo que no es el suyo, donde cada gesto puede delatarlo y cada decisión lo devuelve al punto de partida. La trama avanza como una carrera de obstáculos: esconderse, actuar, inventar, caer mal parado… y volver a arrancar.

La China Suárez y Peter Lanzani en la película que está Disponible en Disney+.

En ese recorrido aparecen personajes que le suman capas al disparate, como el rabino Mendi y gente de la comunidad que lo cobija (y también lo examina), mientras la persecución se recalienta.

La experiencia de Depardieu en la película

Depardieu habló de Sólo se vive una vez en una conferencia de prensa en Buenos Aires, en diciembre de 2016, y lo enfocó menos desde “el personaje” y más desde la experiencia de rodaje.

Dijo: “Ya no me preocupan los personajes, me importa poder hacer lo realizado aquí durante la filmación”, y remarcó que aceptó el proyecto porque le permitió conocer a actores “que sabían lo que hacían”.

El tráiler de la película Sólo se vive una vez (Acontrafilms).

En esa misma línea, deslizó una crítica: lamentó que “el público no los llegue a conocer” y apuntó a la TV por no “arriesgar” para difundir ese tipo de talento.

Además, cuando llegó para filmar en 2016, según contó La Nación, les dijo a los productores una frase que resume su actitud en el set: “Me gusta trabajar intensamente”, como declaración de principios para encarar el rodaje en Buenos Aires.

Solo se vive una vez reúne un elenco más que tractivo para la propuesta.

Un especialista en el cine de acción

Federico Cueva es un director argentino-español ligado, sobre todo, al cine de acción: antes de ponerse detrás de cámara como realizador, construyó carrera como especialista, coordinador de escenas de acción y supervisor de stunts, un perfil técnico que suele marcar el ritmo y la puesta de sus películas.

En entrevistas sobre Solo se vive una vez, Cueva explicó que le interesaba recuperar un tipo de acción con humor muy “ochentosa”, donde la técnica es clave para que el espectáculo funcione (especialmente en persecuciones y set pieces).

// La última Misión Imposible arrasa en streaming: así entró Tom Cruise al Guinness de los Récords

Y en su recorrido profesional aparecen créditos en producciones grandes desde el costado de especialistas, además de trabajos en cine y TV que lo fueron acercando al rol de directo.

Cuál es el reparto de Solo se vive una vez