El fenómeno de En el Barro sigue creciendo dentro del catálogo de Netflix y, tras el reciente lanzamiento de su segunda parte, se confirmó la tercera temporada.

Desde su regreso, En el Barro captó la atención de los suscriptores gracias a su trama intensa, marcada por conflictos de poder, vínculos frágiles y decisiones extremas.

El desenlace más reciente, lejos de cerrar todos los caminos narrativos, dejó múltiples interrogantes abiertos y reforzó la sensación de que el universo de la ficción todavía tiene mucho para desarrollar.

Verónica Llinás interpreta a un monstruo en “En el barro”: “Me da miedo que la gente me odie” | Créditos: Instagram @enelbarro_

¿TERCERA TEMPORADA DE “EN EL BARRO”?

El factor que alimentó las teorías sobre la tercera entrega es la manera en que concluyó la última temporada. Lejos de ofrecer un cierre definitivo, el final presentó nuevas tensiones y modificó el equilibrio entre los personajes.

En el Barro es furor en Netflix: ¿Se viene la tercera temporada?/ Netflix ©2026 Por: Consuelo Oppizzi / Netflix | Consuelo Oppizzi / Netflix

Algunos lograron fortalecerse dentro del entramado de alianzas, mientras que otros quedaron expuestos y en una posición incierta. Este escenario abre la puerta a futuros enfrentamientos, traiciones y giros argumentales que podrían convertirse en el eje de nuevos episodios.

La evolución de los protagonistas, marcada por decisiones cada vez más arriesgadas, es uno de los motores principales del relato y uno de los aspectos que más valoran los espectadores.