Con del inicio del Mundial 2026, Lizy Tagliani protagonizó una divertida anécdota que rápidamente se volvió viral. La conductora quiso darle una sorpresa a su hijo Tati comprándole la camiseta de la Selección argentina y una casaca de Lionel Messi, pero terminó regresando a casa con un conjunto completamente distinto.

Fue la propia Lizy quien relató el episodio a través de un video publicado en TikTok, donde contó con humor cómo se produjo la confusión.

“Todos amamos a Messi, estamos fanatizados y alentando a la Selección. Yo, como buena madre, fui a comprarle el equipo argentino y la remera de Messi a Tati”, comenzó relatando.

EL DESOPILANTE ERROR DE LIZY TAGLIANI

Sin embargo, la compra no salió como esperaba. Con su estilo característico, la conductora explicó que nunca fue una gran conocedora del fútbol y recordó, entre risas, cómo vivía los partidos años atrás.

“Me olvidé que antes que mami fui una trava. Pero de las de antes, que no sabíamos nada de fútbol y mirábamos los partidos por otras razones”, comentó con humor, para luego hacer referencia a figuras como Diego Maradona, Grecia Colmenares, Moria Casán y Susana Giménez.

Crédito: Instagram

La situación se desencadenó cuando vio un local decorado de celeste y blanco. Convencida de que allí encontraría la indumentaria de la Selección, ingresó y realizó la compra sin sospechar nada.

“Veo un negocio todo celeste y blanco que decía ‘La Acade’. Entré, compré todo feliz y me fui”, contó.

DE LA SELECCIÓN A RACING

La sorpresa llegó cuando mostró el regalo en su casa. Fue entonces cuando su esposo, Sebastián Nebot, le explicó que la ropa no pertenecía al seleccionado argentino, sino a Racing Club.

Lejos de enojarse, Lizy se tomó la situación con mucho humor y compartió el blooper con sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar.

El video acumuló miles de reproducciones y comentarios. “Ahora Tati es de Racing”, “Lo importante es la intención”, “Pepe Argento estaría orgulloso” y “Hacele un sol con una curita” fueron algunas de las ocurrencias que inundaron las redes.