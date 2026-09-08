Yanina Latorre, consolidada hace años en los medios de espectáculos y con programa propio en TV, además de una formación como contadora, encontró en el mundo de los negocios un terreno donde desplegar su perfil emprendedor.

En los últimos tiempos, Yanina desembarcó en el rubro de la indumentaria con una propuesta que lleva su sello personal. Se trata de Yanina by Aretha, una cápsula desarrollada en alianza con la marca Aretha.

La colección apuesta principalmente por prendas confeccionadas con tecnología seamless, es decir, sin costuras, una tendencia que busca brindar mayor confort y adaptabilidad al cuerpo. La propuesta fue pensada tanto para quienes realizan actividad física como también para el uso cotidiano.

Yanina Latorre en una foto de campaña de la marca. (Foto: Instagram @yaninabyaretha)

EL NUEVO NEGOCIO DE YANINA LATORRE

Entre las opciones que integran la línea de Yanina Latorre aparecen calzas biker, calzas largas de cintura alta, tops deportivos, corpiños crop, remeras y musculosas térmicas, además de bodies modeladores y prendas interiores. También se suman conjuntos deportivos en tonos neutros y colores de temporada, con materiales de secado rápido.

"Yanina by Aretha" es la colección de Yanina Latorre

Lejos de limitarse a prestar su nombre para el proyecto, Yanina tuvo participación en distintas decisiones vinculadas con el desarrollo de la colección. La periodista intervino en la definición del estilo y en la elección de la paleta de colores, con la intención de que las prendas estuvieran alineadas con el ritmo de vida que lleva.

(Foto: Instagram @yaninabyaretha)

El lanzamiento también significó una apuesta comercial que la conductora mantuvo bajo cierta reserva hasta el momento de presentar oficialmente la propuesta. De esta manera, convirtió su fuerte presencia en redes sociales en una nueva plataforma para impulsar un emprendimiento propio.

Yanina Latorre. (Foto: Instagram @yaninabyaretha)

Con más de 3,2 millones de seguidores en Instagram, la periodista aprovechó justamente su perfil digital para compartir la novedad y lo hizo fiel a su estilo directo y provocador. Al presentar la cápsula, lanzó un desafío que rápidamente llamó la atención: “Amoooooor, ¿Podrán tener su propia cápsula deportiva?”.