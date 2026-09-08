Soledad Silveyra sufrió una fuerte caída en su domicilio, lo que le provocó una fractura de pelvis. Desde entonces, permanece internada en el Sanatorio Otamendi, donde su cuadro clínico tuvo un giro inesperado: los médicos convocaron a una junta médica de urgencia para decidir si corresponde realizar una intervención quirúrgica.

En un primer momento, el diagnóstico indicaba que la lesión no requería cirugía y que el tratamiento sería estático, con reposo y seguimiento domiciliario.

Sin embargo, la situación cambió en las últimas horas. La periodista Marcela Coronel reveló en el programa Primicias que, tras una nueva evaluación, los médicos consideraron la opción de operar a Silveyra.

Marcela Coronel habló sobre la salud de Soledad Silveyra. Video: Jotax

Por qué evalúan operar a Soledad Silveyra

“Al principio le dijeron que no se podía operar y que tenía que hacer reposo en su casa, pero ahora hablé con su hijo Baltazar y me dijo que tal vez sí pueda operarse. Así que están en eso”, contó Coronel en el ciclo de América.

La decisión final depende de los resultados de la junta médica, que analiza los riesgos y beneficios de una intervención quirúrgica. Mientras tanto, la actriz sigue bajo observación en el sanatorio.

Según el plan inicial, la recuperación demandaría alrededor de 45 días. Pero todo cambió.

El estado anímico de Solita Silveyra y la preocupación de su entorno

Según relató Coronel, la conductora “está muy enojada con ella misma por lo que le pasó”. El enojo se debe a que no es la primera vez que sufre caídas en el año, lo que genera inquietud en su círculo cercano.

El entorno de la actriz busca determinar las causas de estas reiteradas pérdidas de equilibrio.

Mientras Solita atribuye los episodios a simples tropezones, sus allegados recuerdan que padece trocanteritis y problemas en la zona del cuello, factores que podrían estar influyendo en su salud.



