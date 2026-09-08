Melody Luz sorprendió en las redes sociales con un impactante antes y después y aprovechó el video para anunciar una novedad laboral: durante septiembre se sumará a Storytime, el programa de Bondi Live encabezado por Nazarena Vélez.

La bailarina publicó un breve video con el clásico formato de “transición” o “get ready with me”. En los primeros segundos aparece completamente al natural, con el pelo recogido en un rodete despeinado, sin maquillaje y con una remera negra. Luego de llevarse las manos a la cabeza, la imagen cambia por completo.

EL CAMBIO DE LOOK DE MELODY LUZ QUE SORPRENDIÓ EN LAS REDES

Tras la transición, Melody Luz se mostró con el pelo suelto, ondas definidas y un maquillaje en tonos rosados y vino. Además, reemplazó la remera negra por una camisa celeste a rayas y completó el outfit con un collar. El video termina con diferentes primeros planos en los que posa frente a cámara y luce el resultado final.

Pero detrás de la transformación había un anuncio. “Les quiero contar acá, haciéndome la linda, que voy a estar todos los miércoles de septiembre en Storytime”, escribió Melody junto a la publicación.

Crédito: Instagram

La artista confirmó que acompañará a Nazarena Vélez, Barbie Pucheta y Ale Maglietti durante las próximas emisiones. “Un placerazo para mí”, agregó entusiasmada por este nuevo desafío.

Además, Melody Luz detalló que Storytime se podrá ver en vivo por Bondi, a través de YouTube, todos los miércoles de 15 a 16. Para quienes no puedan seguir la transmisión en directo, el programa también quedará disponible para verlo on demand.