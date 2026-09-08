Durante meses, Gastón Edul y Nati Jota alimentaron uno de los “ships” que más entusiasmo generó entre los seguidores de Olga. Según revelaron en Ya Fue Todo, el programa de Jotax Digital, los dos habrían tenido intenciones de avanzar en algún momento, aunque nunca coincidieron en los tiempos.
Leé también
QUÉ PASÓ ENTRE GASTÓN EDUL Y NATI JOTA
Ale Castelo contó que el primer intento habría surgido por parte del periodista deportivo. “Lo que pasó, y que nunca nos habíamos enterado, es que en un momento dado, al comienzo de este ‘ship’, Gastón intentó acercarse a Nati y ella no es que le dijo un no rotundo, pero se hizo un poco la distraída”, aseguró.
Sin embargo, tiempo después la situación habría sido completamente diferente. “Me cuentan que en el Mundial Nati quiso que pasara algo con Edul, pero, de muy buena manera, él le dijo que no”, agregó Castelo sobre el desencuentro que habría marcado la relación.
LA RESPUESTA DE GASTÓN EDUL SOBRE NATI JOTA
Ante esta información, Santiago Sposato decidió consultar directamente a Gastón Edul para conocer su versión.
“No coincidimos en los tiempos, pero nos queremos”, habría respondido Edul cuando le preguntaron qué había sucedido entre ellos.