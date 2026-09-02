Yanina Latorre estalló contra Flor Vigna luego de escuchar sus declaraciones sobre el autismo en La Casa de los Famosos México. La conductora de El Observador se hizo eco de los dichos de la artista y cuestionó duramente el mensaje que transmitió.

“Estas chicas son peligrosas para la sociedad. Es una máquina de decir pelotudeces”, anticipó Yanina antes de leer al aire las declaraciones de Vigna.

Acto seguido, reprodujo las palabras de Flor en el reality mexicano: “Yo tengo un poquito de autismo y siento que es una cuestión mental, que si vos lo querés superar, lo podés superar. Se me va, a veces, un poquito. Yo sé que lo re puedo superar, porque lo supero”.

Yanina Latorre fue letal con Flor Vigna por sus dichos sobre el autismo: “Es peligrosísimo el mensaje” / Video de El Observador y redes.

Visiblemente indignada, Yanina Latorre cuestionó sus dichos y señaló: “Esta piba es boluda en serio. Es peligrosísimo el mensaje”.

Luego, explicó su postura: “No podés decir que sos autista, que es un tema mental y que si querés lo superás”.

“Cuando hay gente que sufre, que hay familias que cambian”, agregó la conductora de El Observador, haciendo referencia al impacto que pueden tener este tipo de declaraciones sobre las personas dentro del espectro autista y sus familias.

Yanina Latorre cuestionó los dichos de Flor Vigna

Intentando interpretar qué quiso expresar la artista, Yanina continuó: “Entendiendo la cabeza de termo que tiene, ella quiso decir como que es para adentro, solitaria, que no se da con el mundo exterior, pero usó el término autismo”.

En ese sentido, agregó: “Ese término alude a una condición a personas que no la pasan bien”.

Finalmente, Yanina Latorre fue contundente y cerró su descargo con una recomendación para Flor Vigna: “Decí que sos solitaria, pero no que sos autista”.