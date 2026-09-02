La primavera 2026 está cada vez más cerca y traerá el esperado cambio de estación a la Argentina. El período se extenderá durante septiembre, octubre y noviembre, antes de la llegada del verano.

A diferencia de un pronóstico meteorológico tradicional, que permite conocer las condiciones de los próximos días, la perspectiva climática del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa tendencias generales de temperatura y precipitaciones para períodos de varios meses.

Qué puede pasar durante la primavera

Durante septiembre, octubre y noviembre las temperaturas comienzan a subir de manera progresiva en buena parte del país, aunque todavía pueden registrarse jornadas frías y cambios bruscos, especialmente durante el comienzo de la estación.

En octubre y noviembre, con el avance de la primavera, aumentan las temperaturas y también pueden presentarse períodos de lluvias y tormentas, cuya intensidad y distribución varían según la región.

Por eso, para conocer cómo serán exactamente las temperaturas y las precipitaciones durante la primavera 2026, es necesario seguir las actualizaciones de la perspectiva climática del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La primavera astronómica comenzará con el equinoccio de septiembre, cuando el día y la noche tienen una duración aproximadamente similar. A partir de entonces, los días serán progresivamente más largos hasta la llegada del verano.