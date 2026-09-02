Nora Colosimo debutó como “angelita” en LAM, en reemplazo de Julieta Argenta, quien en pocos días será mamá, y protagonizó un picante momento al hablar de la China Suárez, actual pareja de Mauro Icardi, exmarido de su hija Wanda Nara.

“Hace poco te acusaron de Tatiana”, le comentó Ángel de Brito a Nora, utilizando el término con el que Martín Cirio apodó a la China Suárez por sus supuestos romances con hombres que estaban en pareja.

Desestimando el rumor, Colosimo respondió: “Sí, me dio una bronca. En mi vida le saqué el novio ni a una quinceañera”.

“¿Nunca?”, le retrucó el conductor de LAM, y Nora tuvo un inesperado fallido: “Pero porque no se dio”.

Picante, Ángel puso a la China Suárez como ejemplo: “No sos como la China”.

“¡No se dio!”, reparó con rapidez Nazarena Vélez, quien advirtió la explosiva contradicción de Nora.

Asumiendo el involuntario sincericidio, la mamá de Wanda y Zaira se rio y aclaró: “No se dio, es verdad. No me interesó alguien que esté ocupado”.

Nora Colosimo y su contundente definición de la China Suárez

Cómo definió Nora Colosimo a la China Suárez

Sin rodeos, Denise Dumas le preguntó a Nora Colosimo qué opinaba sobre la China Suárez.

“De la China, ¿qué opinás? Hablando de Tatiana”, quiso saber la panelista.

Con contundencia, Nora respondió: “Es una mala palabra para mí, así que evitémosla, por lo menos los martes y jueves que me toca a mí (en LAM)”.

“¿Por qué? ¿Te duele?”, ahondó Nazarena Vélez.

La mamá de Wanda Nara asintió y explicó el motivo de su enojo: “Sí, porque tocó lo que más amo en la tierra: mi hija y mis nietas”.

Además, lanzó una contundente advertencia: “Yo sé cosas que ustedes no saben”.

“Pero la culpa la tuvo Mauro Icardi”, le señalaron en el piso de LAM.

Sin embargo, Nora Colosimo volvió a poner el foco de su bronca en la actriz: “Sí, tuvo, pero ella. No le deseo a nadie de las que estemos acá, ni a las del público, una de esas mujeres en sus vidas. No se las deseo”.