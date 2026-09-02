A pocas semanas del fallecimiento de su abuelo, el Polaco volvió a los escenarios para reencontrarse con su público. Feliz con su presente, compartió en las últimas horas la buena noticia que recibió, la cual lo ayudará a dar un importante paso en su carrera profesional.
A través de sus redes sociales, el cantante de cumbia confirmó de manera oficial que había obtenido la visa para ingresar a Estados Unidos a cantar. Tras recibir la noticia, decidió celebrarlo con sus miles de seguidores.
Junto a la foto de su pasaporte visado, Ezequiel Cwirkaluk escribió: “Los sueños no tienen fronteras”. A su vez, le agradeció a el estudio de abogados en Estados Unidos que lo ayudó con el difícil trámite.
EL POLACO CELEBRÓ UN IMPORTANTE PASO EN SU CARRERA
“Los sueños no tienen fronteras. Me da una alegría inmensa contarles que…. Después de tantos años de camino, sacrificio, música y escenarios, se abre una nueva puerta”, anunció el Polaco a través de su cuenta de Instagram.
Luego, agregó: “Quiero agradecer especialmente a mi estudio de abogados en Estados Unidos, por acompañarme y encargarse de todo este proceso con tanta dedicación y profesionalismo”. A su vez, explicó que esta gestión legal le permitió destrabar el expediente migratorio requerido.
“Y un agradecimiento enorme a Alex de magconcert mi sponsor, por confiar en mí, bancar este proyecto y ser parte fundamental de este nuevo desafío”, sumó el cantante. “Vamos por todo. Seguimos haciendo historia. USA 2027. El POLACO…”, concluyó el artista, de cara a lo que se vendrá para el año que viene.