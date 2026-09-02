A pocas semanas del fallecimiento de su abuelo, el Polaco volvió a los escenarios para reencontrarse con su público. Feliz con su presente, compartió en las últimas horas la buena noticia que recibió, la cual lo ayudará a dar un importante paso en su carrera profesional.

A través de sus redes sociales, el cantante de cumbia confirmó de manera oficial que había obtenido la visa para ingresar a Estados Unidos a cantar. Tras recibir la noticia, decidió celebrarlo con sus miles de seguidores.

Junto a la foto de su pasaporte visado, Ezequiel Cwirkaluk escribió: “Los sueños no tienen fronteras”. A su vez, le agradeció a el estudio de abogados en Estados Unidos que lo ayudó con el difícil trámite.

(Foto: Instagram @elpolaco)

EL POLACO CELEBRÓ UN IMPORTANTE PASO EN SU CARRERA

“Los sueños no tienen fronteras. Me da una alegría inmensa contarles que…. Después de tantos años de camino, sacrificio, música y escenarios, se abre una nueva puerta”, anunció el Polaco a través de su cuenta de Instagram.

Luego, agregó: “Quiero agradecer especialmente a mi estudio de abogados en Estados Unidos, por acompañarme y encargarse de todo este proceso con tanta dedicación y profesionalismo”. A su vez, explicó que esta gestión legal le permitió destrabar el expediente migratorio requerido.

“Y un agradecimiento enorme a Alex de magconcert mi sponsor, por confiar en mí, bancar este proyecto y ser parte fundamental de este nuevo desafío”, sumó el cantante. “Vamos por todo. Seguimos haciendo historia. USA 2027. El POLACO…”, concluyó el artista, de cara a lo que se vendrá para el año que viene.