Nacho Castañares fue uno de los tres finalistas de la edición 2022 de Gran Hermano, la primera conducida por Santiago del Moro en Telefe, y en una entrevista reveló cómo es el manejo del dinero y las ofertas de trabajo que reciben los “hermanitos” al salir de la casa.

Todo ocurrió en La Sobremesa de Sebi Jaleh (You Tube), donde el conductor le pidió al invitado que cuente “algo que todo el mundo piensa sobre tu profesión y es mentira”. Yo creo que hay un tema ahí que da mucha intriga en la gente que es el tema de la plata”, adelantó el ex hermanito.

Nacho Castañares (Foto: Instagram @nachoo_cp)

“Creo que hay algo de ‘son millonarios los que laburan con redes o los que están en la tele y eso’. No es que la gente esté errada en el pensamiento: se gana muy bien, pero hay una exageración o una exageración de precios”, aseguró Castañares.

“Todos tenemos nuestras cosas y a todos nos cuesta. Obviamente estamos en un lugar más privilegiado porque hay un montón de cosas que vienen, pero creo que hay una mentira sobre eso de ‘Yo salí de Gran Hermano y ahora tengo la vida resuelta’. La verdad, me ha pasado estar meses por ahí y decir ‘Che, no llego a pagar las expensas’. Es decisión mía por elegir vivir en ese lugar o por gastar mal la plata en otros lados’, pero hay una exageración”, agregó.

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A la hora de enumerar las mayores fuentes de ingresos de un influencer, Nacho señaló: “Creo que las redes sociales, las acciones, puntualmente. Hoy en día no es necesario por ahí, estar en algún lugar, en un canal de stream o estar en un medio para recibir un ingreso alto. Si es verdad que suma, pero para mí las redes sociales son muy autoindependientes, autogestivas. Uno puede hacer las cosas que quiere, como quiere, y manejarlo y que le vaya muy bien”, explicó.

“Es clave, primero, la construcción de algo, de una identidad, una comunidad, lo que sea. Si vos tenés 10.000 seguidores, pero son fieles, pesa mucho más que capaz alguien que tiene 100.000, con 3.000 fieles, porque es mucho más. (…) Y para mí es muy importante no apresurarse, porque al principio, todos hemos hecho canjes. Yo en su momento hacía canjes con panaderías. (…) Y era mi primer canje, yo estaba chocho”

Nacho Castañares (Foto: Instagram @nachoo_cp)

“Y me costaba mucho después hacer con un canje de ropa, y que me paguen por la ropa, porque con la ropa yo ya estaba”, agregó Nacho, que reveló qué hizo al final de Gran Hemano. “Cuando salí de la casa, con mi primer pago grande, fui y me compré mi primer auto, y fue como ‘¡Che, bol…!’”, reveló.

Nacho recordó cómo fue ese momento bisagra de su vida: “Yo venía diciendo ‘me quiero comprar un auto, tengo mi objetivo’, cuando salí de la casa. Iba tachando, y bueno, hice esta acción y me pagaron 400 dólares. Eran 400 menos para el auto. Así, fue que hice una acción, es esta plata y ¡pim! me alcanzaba para el auto, sin contar todo lo que yo tenía”, cerró.

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