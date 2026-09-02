Luciana Martínez, exparticipante de Gran Hermano, quedó finalmente absuelta en la causa que la había puesto en el centro de la polémica desde marzo. La Justicia resolvió a su favor y cerró la investigación que la señalaba como presunta “viuda negra” tras la denuncia de un turista estadounidense en un hotel de Palermo.

El caso se había iniciado cuando Martínez y su representante, Cristian Wagner, fueron detenidos luego de que el turista asegurara que le habían robado pertenencias tras una noche en un boliche y el posterior encuentro en el hotel Smart. Entre los objetos denunciados figuraban un reloj Cartier, un pasaporte, ropa y tarjetas de crédito. La investigación incluyó la revisión de cámaras de seguridad y el hallazgo de pertenencias en un bolso vinculado a Wagner.

Ambos negaron desde el principio haber cometido el robo y recuperaron la libertad a los dos días, ya que la Justicia no encontró pruebas suficientes para sostener la acusación ni para acreditar que el denunciante hubiera sido drogado. Martínez, además, denunció al turista por supuesto abuso sexual y sostuvo que también fue víctima de lo ocurrido.

La noticia del sobreseimiento se conoció el 1° de septiembre de 2026, tras casi seis meses de proceso judicial. Martínez decidió comunicar la resolución a través de sus redes sociales, donde reflexionó sobre el camino recorrido y el impacto de las acusaciones.

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“Empieza un nuevo mes y también una nueva etapa para mí”, escribió la joven. En su mensaje, remarcó: “Hoy puedo decir, con tranquilidad, que fui absuelta. Me presenté ante la Justicia y atravesé el proceso como correspondía. Después de todo lo que se dijo, hoy elijo quedarme con una sola cosa: la verdad siempre encuentra su camino. Cierro esta etapa en paz”.

El posteo de Luciana Martínez tras ser absuelta (Foto: Instagram @martinezlucianaok)

El episodio que derivó en la causa ocurrió en marzo de 2026, cuando el turista estadounidense denunció haber sido víctima de una maniobra bajo la modalidad “viuda negra” tras conocer a Martínez y Wagner en un boliche de Palermo. Según la denuncia, le sustrajeron objetos de valor durante la madrugada en el hotel.

Durante el procedimiento policial, se recuperaron algunas pertenencias del denunciante y se analizaron imágenes de las cámaras del hotel. Sin embargo, la Justicia determinó que no había pruebas suficientes para sostener la acusación de robo ni para acreditar que el turista hubiera sido drogado.

Martínez y Wagner recuperaron la libertad a los dos días, aunque la joven quedó sujeta a reglas de conducta y con prohibición de acercamiento al denunciante. Finalmente, tras meses de investigación, la causa se cerró con la absolución de Martínez, quien ahora busca dejar atrás el episodio y comenzar una nueva etapa.

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