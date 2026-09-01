Después de meses de especulaciones, finalmente se conoció la fecha del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. La cantante y el periodista darán el “sí” el próximo 30 de octubre, según revelaron como primicia en LAM.

La información fue dada a conocer en el programa de América, donde además contaron algunos detalles de lo que será una celebración muy especial para la pareja. Y aunque Lali es una de las artistas más populares del país y Pedro también tiene una enorme exposición, la idea sería mantener una boda bastante íntima: “Lali Espósito se casa el 30 de octubre con su querido novio Pedro Rosemblat”, anunciaron.

Según detallaron, la fiesta contará con las personas del círculo más cercano de la pareja: “La ceremonia va a ser muy íntima, me hablaron de 150, 200 personas, muy chiquitita, obviamente para lo que es Lali. Va a ser a todo trapo”, contaron.

Foto: Instagram (@pedrorosemblat)

Otro de los detalles que sorprendió fue la elección del catering: “No va a haber nada elaborado a nivel plato, sino que quieren que sean cosas simples y bien argentas. Va a haber obviamente para la entrada, la picada, un asado”, explicaron.

El menú principal tendría además otra comida muy popular entre los argentinos: “La idea es que los platos principales sean algo así como milanesa con puré”, cerraron.

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LA FURIOSA RESPUESTA DE LALI ESPÓSITO A MARCELO POLINO TRAS CUESTIONAR SU ACTITUD EN LA SERIE DE MORIA: “MIENTE DE MALA LECHE”

La relación entre Lali Espósito y Marcelo Polino parece estar definitivamente quebrada. Quien alguna vez se definió como “el padrino del club de fans de Lali” ahora mantiene una postura muy crítica hacia la artista y volvió a apuntar contra ella por su supuesta actitud con él y con Moria Casán.

En medio de la promoción de la serie sobre la vida de Moria, Polino cuestionó a Lali por no haberse reunido con él y otros amigos de la diva durante la grabación del final.

La cantante no dejó pasar sus declaraciones y le respondió con munición pesada: “No sé el querido Polino qué dice. Lo que dice que estuve sola en otro lado, no sé qué es, no solo es falso sino que hay pruebas claras que se pueden chequear”, sostuvo Lali, en un mensaje que le envió a Ángel de Brito y que el conductor leyó al aire en LAM.

Foto: Instagram (@lali)

Y enumeró algunos de los elementos que, según ella, permitirían comprobar su versión: “Como por ejemplo en qué horarios grabó cada quién y las fotos y contenidos que hice. Lo de Polino es una gran maldad porque bueno, sabemos por qué”, lanzó.

Lali volvió a remarcar que la versión difundida por Polino es falsa y apuntó contra los motivos que, según ella, estarían detrás de sus críticas: “Es falso y es de broncas que él sabrá, pero miente de mala leche”, disparó la cantante.

Foto: Instagram (@marcelopolino)

Además, hizo una referencia política al vínculo de Polino con Fátima Florez, cercana al presidente Javier Milei: “‘Ladri Depósito’ lo confundió, qué va a ser. No me llama la atención, pero lo de él es por el Javo, me parece”, deslizó Lali.

Lali Espósito: “No sé el querido Polino qué dice. Lo que dice que estuve sola en otro lado, no sé qué es, no solo es falso sino que hay pruebas claras que se pueden chequear”.

“Igual, me chup... un huevo, solo que veo una muy mala intención en inventar de todo esto que, justamente, se aleja mucho de mi forma de ser”, cerró, tajante.