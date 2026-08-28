En medio del escándalo que atraviesa Tini Stoessel y su familia, las declaraciones de Anita Espósito, hermana de Lali, cobraron especial relevancia.

En “Patria y familia”, el ciclo de Luzu TV donde trabaja, se refirió a un tema que suele generar comentarios alrededor de los familiares de las figuras más reconocidas del espectáculo: si viven o no del éxito económico de sus seres queridos.

Durante la charla, Anita dejó en claro que, en su caso, no depende económicamente del trabajo de Lali y explicó cuál es la postura que siempre tuvo su familia frente a la enorme popularidad que alcanzó la cantante.

“A Lali le va bárbaro y todos lo celebramos y viviremos de las mieles que eso nos pueda dar, pero cada uno hace la suya”, aclaró la hermana de la artista que aseguró que cada integrante de la familia sigue su propio camino.

Anita Espósito en Patria y Familia (Foto: Instagram @anitaesposito29)

EL DESCARGO DE ANITA ESPÓSITO EN “PATRIA Y FAMILIA”

“La gente asume de que porque uno tiene un familiar conocido- no voy a hablar de mi, en mi caso particular, creo que es así en líneas generales- la gente asume al toque de que todos somos millonarios y que todos vivimos de eso y que todos laburamos de eso. Y aparte que es obligación del que tiene dinero, mantener al resto”, comenzó diciendo Anita Espósito en “Patria y familia”.

Anita Esposito contó si vive de su hermana (Video: Luzu Tv)

En ese sentido, la hermana de Lali diferenció entre recibir algún tipo de ayuda o regalo y convertir eso en una forma de vida.

“Porque una cosa es que me puedan tirar un centro, que me puedan hacer un regalo, que me regalen otras posibilidades... eso es una cosa y otra cosa es que yo asuma que porque esa persona tiene mucho dinero, yo tengo que tirarme a chanta y no hacer nada”, sostuvo.

Finalmente, Anita explicó que esa independencia fue parte de la dinámica familiar desde que Lali comenzó a consolidarse como una de las artistas más importantes del país. “La verdad que siento que en la constitución de mi propia familia eso fue como siempre: ‘Bueno, a Lali le va bárbaro y todos lo celebramos y viviremos de las mieles que eso nos pueda dar, pero cada uno hace la suya’”, concluyó.