El escándalo familiar que atraviesa Tini Stoessel a partir de la auditoría que solicitó sobre su patrimonio ya tendría consecuencias directas en su carrera profesional.

Según reveló Gustavo Méndez en La Mañana con Moria, la cantante tomó decisiones sobre su gira Futttura hasta poner en orden las cuestiones legales y económicas.

El conflicto habría profundizado además el quiebre laboral con su padre, Alejandro Stoessel, quien desde el minuto uno estuvo vinculado a la administración de su carrera y sus finanzas.

Entre las versiones que trascendieron a partir de la auditoría aparecieron dos frases que generaron fuerte impacto: “No es dueña de nada” y “no tiene las cuentas bancarias a su nombre”.

En este contexto, Méndez contó que Tini decidió no sumar nuevas fechas internacionales a Futttura hasta resolver la situación.

Tini Stoessel tomó una drástica decisión sobre Futttura (foto de Instagram)

El país al que Tini Stoessel le dijo que no

Durante el programa, Gustavo Méndez reveló que Tini tenía propuestas para ampliar su gira por Europa, pero que habría decidido rechazarlas por el conflicto económico y legal.

“¿Qué es lo que pasa con el futuro de Tini Stoessel profesional? Futttura tenía pautadas ciertas fechas europeas, no iba a ser solo España", dijo.

“Tini tenía fuerte la propuesta sobre la mesa de ir a Alemania y Tini dijo que no porque ese dividendo lo cobra Alejandro Stoessel, como cobró estos ocho shows en España”, explicó el panelista.

Fátima Florez resumió la situación durante el programa: “Hasta que no se solucionen estos litigios no quiere sumar fechas”.

Tini también modificó las canciones de Futttura

Pero las consecuencias del conflicto no se limitarían a las nuevas fechas de la gira. Según Méndez, Tini también habría tomado el control de la parte artística de su espectáculo.

El panelista hizo referencia a las canciones que la cantante habría eliminado de su repertorio en vivo, entre ellas “Ángel” y “La Original”.

“Tomó control de la parte artística también en las canciones”, aseguró Méndez.

Quitó la canción que le había escrito a su padre, en la que fue letal con Marcelo Tinelli, y también sacó de su repertorio la colaboración que hizo con Emilia Mernes, luego de la delicada pelea.