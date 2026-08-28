Juampi González regresará a los escenarios porteños con su clásico personaje Alessandra Teapoya, esta vez como protagonista absoluta de Íntima.

La propuesta, que nació como un fenómeno en redes sociales y se consolidó en distintos espectáculos, apuesta por una experiencia teatral diferente, donde la complicidad con el público fue clave.

Durante la función, Alessandra Teapoya invita a los presentes a animarse a participar, compartir anécdotas y hasta hacerle consultas en vivo.

Juampi González regresa con su icónico personaje de Alessandra Tesapoya

El unipersonal estrenará el miércoles 9 de septiembre a las 20.30 en el Teatro Border.

El show combina improvisación, interacción y un humor desinhibido, logrando que la sala se transformara en un espacio de libertad y risas.

Juampi González es Alessandra Teapoya en Íntima.

Una noche sin filtros y con el público como protagonista

El espectáculo se destaca por romper la cuarta pared: el público no solo es espectador, sino parte activa de la experiencia. Alessandra propone hablar de fantasías, responder preguntas y abordar temas “puertas adentro” con su estilo audaz y atrevido.

La dinámica de la noche permite que cada función fuera única, gracias a la participación espontánea de quienes se animaron a interactuar con la sexóloga más divertida del teatro.

“ÍNTIMA”: la propuesta de Juampi González para reírse y animarse a preguntar

Con “ÍNTIMA”, Juampi González consolidó a Alessandra Teapoya como uno de los personajes más queridos y desfachatados del humor local.

El show ofreció una oportunidad para reírse de los tabúes, animarse a preguntar y disfrutar de una experiencia teatral distinta, donde la risa y la participación fueron protagonistas.