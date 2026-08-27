El Flaco Pailos vuelve a los escenarios con “Solo de Humor”, un espectáculo dinámico, ágil y cargado de situaciones disparatadas, donde la risa se convierte en la gran protagonista.

El reconocido humorista se presentará todos los viernes de septiembre a las 22:30 horas en Paseo La Plaza, ubicado en Avenida Corrientes 1660, CABA.

Durante 90 minutos, Pailos despliega todo su talento para interpretar una galería de personajes y situaciones delirantes, con sorprendentes cambios de vestuario realizados en cuestión de segundos y frente al público.

“Solo de Humor”, el nuevo espectáculo de El Flaco Pailos

La propuesta invita a realizar un viaje imaginario por distintos lugares del mundo a través de historias, personajes, sonidos, música, gestualidad e improvisación.

Todo sucede a un ritmo vertiginoso y con un humor directo, efectivo y sin pausas. Sin grandes escenografías ni artificios, el espectáculo se sostiene en el talento de Pailos, sus personajes y la interacción con el público.

Cada transformación puede convertirse en un nuevo disparate y dar lugar a una situación inesperada, haciendo que las carcajadas aparezcan una y otra vez.

El Flaco Pailos: “Solo de Humor”

Todos los viernes de septiembre

22:30 horas

Paseo La Plaza – Av. Corrientes 1660, CABA

Duración: 90 minutos