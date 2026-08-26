Shakespeare nunca sonó así. Después de conquistar la temporada teatral de Villa Carlos Paz y convertirse en una de las propuestas más nominadas de los Premios Carlos 2026, Sueño de una noche de Rock llega a Buenos Aires con una propuesta que combina teatro, música, humor y rock argentino.

La obra tendrá su gran estreno el 10 de septiembre en el Teatro Regina y propone un encuentro tan inesperado como atractivo: ¿qué pasaría si William Shakespeare despertara en la actualidad y descubriera que sus historias también pueden sonar a rock? Esa es la premisa que atraviesa el espectáculo.

Foto: prensa Por: Carlos Furman

Shakespeare y el rock argentino, juntos en el escenario

Sueño de una noche de Rock propone un recorrido por algunas de las canciones que forman parte del imaginario colectivo del rock nacional, incorporando composiciones asociadas a artistas como Charly García, Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, Fito Páez y Lali.

La historia comienza con Shakespeare trasladado inesperadamente a un mundo contemporáneo que ya no reconoce. Allí se encuentra con un grupo de artistas y con Puck, el espíritu rebelde de su universo, quien intenta demostrarle que las historias que escribió hace cuatro siglos continúan vigentes.

Así, personajes inmortales como Romeo y Julieta, Hamlet y Macbeth salen de las páginas de los libros para encontrarse con guitarras, canciones de rock argentino, humor, poesía, baile y una puesta en escena cargada de energía.

Foto: prensa Por: Carlos Furman

Un elenco masculino y un guiño al teatro isabelino

Uno de los aspectos particulares de la puesta es que cuenta con un elenco enteramente masculino, una decisión que funciona como referencia directa a las convenciones del teatro isabelino.

En aquella época, las mujeres no actuaban en escenarios públicos y los personajes femeninos eran interpretados por hombres. La obra recupera ese código como parte de su propuesta artística.

El elenco está encabezado por Chacho Garabal, quien interpreta a William Shakespeare, y Julián Pucheta, en el papel de Puck. También participan Walter Canella, Sacha Bercovich, Cristian Centurión, Joel Alonso y Nicolás Tadioli.

Foto: prensa Por: Carlos Furman

La obra fue escrita y dirigida por Chacho Garabal, con dirección de actores de Julián Pucheta, coreografías de Valeria Narváez y Flavia Pereda, dirección musical de Cristian Centurión y producción integral de Galaxias Creativas.

“Sueño de una noche de Rock” fue reconocida en los Premios Carlos 2026

La propuesta tuvo una destacada presencia en los Premios Carlos 2026, donde obtuvo nominaciones en distintas categorías y un reconocimiento especial.

Las nominaciones fueron:

Mejor Actor: Julián Pucheta.

Mejor Dirección de Espectáculo: Chacho Garabal.

Mejor Libro: Chacho Garabal.

Mejor Producción: Galaxias Creativas.

Mejor Cuerpo de Baile.

Además, Chacho Garabal recibió un Premio Especial del Jurado.

Foto: prensa Por: Carlos Furman

La obra también cuenta con el apoyo de la Fundación Shakespeare Argentina, según informa la gacetilla oficial.

Foto: prensa Por: Carlos Furman

Cuándo y dónde ver “Sueño de una noche de Rock” en Buenos Aires

El espectáculo tendrá su gran estreno el jueves 10 de septiembre y continuará con funciones todos los jueves a las 21 horas en el Teatro Regina, ubicado en Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires.

Las entradas se encuentran disponibles en el Teatro Regina y a través de Entrada Uno.

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La propuesta busca convertir el teatro en un recital y demostrar que, detrás de las diferencias de época, los clásicos de Shakespeare siguen hablando de temas universales: amor, deseo, poder, celos, sueños y libertad.

Con esa combinación de clásicos, rock nacional y humor, Sueño de una noche de Rock apuesta a llevar las obras de Shakespeare a un nuevo público y, al mismo tiempo, a hacer sonar de una manera diferente canciones que forman parte de la cultura musical argentina.