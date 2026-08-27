En el programa Primicias Ya dieron a conocer punto por punto, el documento del acuerdo que Tini Stoessel y su bufete de abogados le proponen a Alejandro Stoessel después del escándalo por el manejo de su fortuna.

Según revelaron en el programa de América, el eje central del acuerdo es la cesión de cuotas sociales en la empresa QVT SRL, radicada en la Argentina, y en las sociedades que Alejandro Stoessel posee en Estados Unidos. Estas firmas no son menores: se trata de las compañías que concentran la producción audiovisual y la gestión artística de Tini, es decir, el corazón de su negocio.

El acuerdo que Tini Stoessel le propone a su padre Alejandro Stoessel (Foto: captura de América).

EL RECLAMO DE TINI: CONTROL TOTAL SOBRE SUS SOCIEDADES

Conforme a lo que informaron en el programa, la propuesta de Tini es clara: quiere ser la dueña absoluta de las empresas que manejan su carrera. El pedido incluye que tanto su padre como su hermano le transfieran la participación que tienen en QVT SRL y en las sociedades de la Florida, Estados Unidos.

Sin embargo, desde el entorno de Alejandro Stoessel surgió la intención de mantener una parte minoritaria en esas empresas, para que la familia siga teniendo algún grado de participación. El debate gira en torno a cómo repartir el fruto de años de trabajo conjunto y el esfuerzo familiar que impulsó la carrera de la cantante.

El acuerdo que Tini Stoessel le propone a su padre Alejandro Stoessel (Foto: captura de América).

El acuerdo, redactado por abogados y un equipo contable, también contempla la modificación de contratos de cesión de marcas, derechos de imagen y cobro de regalías. El objetivo es que todos los ingresos por shows y regalías pasen a tributar e ingresar directamente a una nueva estructura bajo gestión profesional externa.

DERECHOS EDITORIALES Y LA INTERVENCIÓN DE UN EQUIPO EXTERNO

Uno de los puntos clave del acuerdo es la titularidad de los derechos editoriales, que protegen la autoría y composición de las canciones de Tini. Estos derechos son fundamentales porque garantizan ingresos a largo plazo por la explotación de su obra.

El encuentro entre Tini Stoessel y Antonela Roccuzzo en el césped del Monumental. (Foto: Captura TyC Sports)

El equipo financiero y jurídico que asesora a Tini fue presentado por Antonela Roccuzzo, explicaron en el vivo, quien tiene experiencia en la gestión de marcas y empresas vinculadas a figuras públicas. La idea es que la nueva estructura cuente con una administración profesional y externa a la familia.

EL TRASFONDO FAMILIAR Y EL FUTURO DE LA GESTIÓN

La negociación no solo involucra cuestiones legales y económicas, sino también el reconocimiento del esfuerzo familiar en la formación y crecimiento de la carrera de Tini. Mientras la artista busca tomar las riendas de su negocio, su padre plantearía el valor de los años de trabajo compartido.

El acuerdo todavía estaría en discusión y cada parte defiende sus intereses. Lo cierto es que, de concretarse, marcará un antes y un después en la gestión de la carrera de Tini Stoessel, que pasaría a tener el control total de las sociedades que concentran su actividad artística y comercial.

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