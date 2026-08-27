Tini Stoessel está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida: el conflicto entre la artista y su padre, Alejandro Stoessel, escaló a un nuevo nivel tras conocerse los resultados de la auditoría que la cantante mandó a hacer sobre el manejo de su patrimonio.

En medio de esta tensa situación familiar, y la organización de su boda con Rodrigo de Paul, Tini debe iniciar los ensayos de su gira “Futttura”, la cual la llevará a escenarios de Centroamérica, Estados Unidos y otros destinos.

En las últimas horas, Gustavo Méndez habló de este tema y, en La Posta del Espectáculo, contó que la artista asistió este jueves al ensayo que se realiza en zona norte. “Me cuentan que se la vio mucho mejor que ayer”, dijo.

Tini Stoessel rompió todos los récords con su show Futttura (Instagram)

QUÉ DECIDIÓ TINI STOESSEL SOBRE LOS ENSAYOS DE “FUTTTURA”

A través de las redes sociales, Gustavo Méndez contó que días atrás habían visto a Tini Stoessel “bajoneada” y “triste”, a raíz de la situación profesional-personal que está atravesando con su padre. Sin embargo, este jueves la artista asistió a los ensayos y los más cercanos la vieron mejor de ánimo.

“Van a ensayar hasta el día sábado de cara a la gira de Futttura por Centroamérica, Sudamérica y Estados Unidos”, comentó el periodista de espectáculos que mencionó una frase que le llegó directamente del staff de Tini sobre la delicada situación que se vive: “Hay tensión en el aire, se corta solo”.

Se supo que definió Tini Stoessel con respecto a los ensayos de su gira “Futttura” (Video: La Posta del Espectáculo)

Por otro lado, Gustavo informó que “Coni Roncati es quien reemplaza a Alejandro Stoessel hoy en la vida profesional de Tini y de quien confía”. “Un gran sostén en este momento”, afirmó el periodista. Además, reveló que se llevó a cabo el ensayo del final del show, sin practicar las canciones de “Un mechón de pelo”, álbum donde se encuentran las canciones dedicadas a su padre.

“¿Las cantará? Según pude averiguar UMDP irá completo en este tour tras sumar la canción BIEN qué habla justamente de personas que se eligen y suman en su vida", comentó Méndez que cerró diciendo: “Otro dato exclusivo que conté: Tini Stoessel y todo su equipo estarán viajando rumbo a México el día martes”.