El rumor de que Francisco Stoessel era el dueño de La Casa Stream circuló durante años en el ambiente, y en pleno escándalo por el patrimonio de Martina Tini Stoessel, se alzó la voz de Iván Sasovsky para vindicarse como propietario, de quien a su vez se reveló el pasado desconocido que lo unió a Rodrigo De Paul.

“Sasovsky es uno de los mejores tributaristas de Argentina, vive en España y manejó toda la estructura societaria de Rodrigo De Paul durante muchos años”, contó Mauricio D’Alessandro.

Y remató: “No es un improvisado”.

Tini Stoessel. Foto: prensa

Al mismo tiempo, Santiago Riva Roy aseguró que el empresario “es el jefe de Fran” y luego blanqueó: “No sé en los papeles, pero todos los que laburamos en el medio sabemos que es el stream del hermano y del papá de Tini”.

El pacto tácito con La Casa que se rompió tras la bronca de Tini con su familia

“Sasovsky llegó a la familia Stoessel por Lucas, la mano derecha de Tini. Pegaron muy buena onda porque Ivan tiene mucho conocimiento de la parte impositiva, trabajó con la familia y empezó con las transmisiones de los recitales”, contó Martín Candalaft.

La programación de La Casa Streaming.

“Desde La Casa se quedaron esperando el llamado de Tini para transmitir los shows de Futttura, pero nunca llegó”, cerró el periodista.