En medio del escándalo que atraviesa Tini Stoessel por el manejo de su patrimonio, La Casa Streaming emitió un contundente comunicado para aclarar quiénes serían sus verdaderos propietarios. La declaración llega luego de que circularan versiones que vinculaban al canal con Alejandro Stoessel y su hijo, Fran Stoessel, entre otras empresas.

Este jueves 27 de agosto desde el canal aseguraron que el mismo es propiedad de Iván Sasovsky y su familia, quienes llevarían adelante el proyecto desde su estructura societaria, además de encargarse de su administración y explotación comercial.

“Las versiones que atribuyen la propiedad, el control o la conducción del canal a personas ajenas a dicha estructura no se corresponden con la realidad”, señalaron en el escrito.

La Casa Stream hizo un comunicado (Foto: captura de América).

Además, desde el streaming remarcaron que el proyecto fue construido a partir de inversión, trabajo y compromiso de sus equipos y profesionales, y advirtieron que se reservan el derecho de iniciar acciones legales frente a información que consideren falsa o tendenciosa.

El comunicado finalizó con un mensaje dirigido a su audiencia: “Tini, La Casa Streaming es y será siempre TU casa. Te queremos”.

EL ROL CLAVE DE RODRIGO DE PAUL EN EL ESCÁNDALO DE TINI STOESSEL CON SU FAMILIA

En medio de la controversia que rodea a Tini Stoessel y su familia por el manejo de su fortuna, el rol de Rodrigo De Paul cobró especial relevancia. Según revelaron en el programa Puro Show, el futbolista se transformó en el principal apoyo de la cantante, que atraviesa días de angustia y mantiene un perfil bajo mientras el conflicto sigue generando repercusiones.

Una persona muy cercana a De Paul, con quien mantiene un vínculo desde la infancia, contó detalles sobre cómo el jugador del Atlético de Madrid acompaña a Tini en este momento. “A Rodrigo siempre le llamó la atención cómo Tini, con toda la plata que tiene, nunca tuvo noción ni sabe cuánto es la cantidad exacta de dinero que tiene, y que ni un contador de confianza se lo sepa decir, fue quien le abrió los ojos”, relató Nacho Rivarola.

El futbolista eligió las fotos antes que las palabras para marcar posición junto a su futura esposa.

Por su parte, Pochi sumó información: “Me dicen que hoy es el sostén de ella, las palabras fueron ‘Rodri la está acompañando ella se apoya en él. Por eso no me llamó la atención que Tini sea la que se haya comunicado con Infobae, porque el entorno está reservado, no quiere expresarse ni en un ambiente muy íntimo”.

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