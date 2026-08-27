El fenómeno teatral del año regresará a la cartelera porteña: “Chanta”.

El unipersonal protagonizado por Agustín “Rada” Aristarán, reestrenará el 17 de septiembre en el Teatro Astral y vuelve a conquistar tanto a la crítica como al público.

La obra, que ya había sido distinguida con el Premio Estrella de Mar 2026 al Mejor Unipersonal y el Premio ACE 2026 a la Actuación Masculina en Obra de un Solo Personaje, se presenta en una temporada limitada que convierte cada función en una cita única.

Así es Chanta, el fenómeno teatral de Rada Aristarán.

Las entradas ya están a la venta general, con el beneficio de seis cuotas sin interés para clientes Santandar.

Bajo la dirección de Marcelo Caballero, Chanta despliega una puesta en escena de vanguardia, con un ritmo frenético y una estética que rompe con lo tradicional.

Chanta el fenómeno teatral de Rada Aristarán.

El espectáculo fusiona ironía, comedia negra y crítica social, y se apoya en el virtuosismo de Aristarán, que encarna a Julio Ballesteros, un hombre que, tras su muerte, repasa su vida y desnuda las contradicciones de la sociedad argentina.

Una obra que mezcla humor ácido y mirada crítica

El guion, escrito por Mariano Cohn, Gastón Duprat y Juan José Becerra, propone un recorrido por las distintas etapas de la vida del protagonista, con monólogos agudos y diálogos incisivos. A través de una mirada cínica y mordaz, la obra expone las costumbres, prejuicios y miserias humanas, y convierte a Ballesteros en un emblema de esa argentinidad difícil de explicar pero fácil de reconocer.

Chanta el fenómeno teatral de Rada Aristarán.

La puesta no da respiro: el escenario se transforma constantemente, con imágenes en movimiento y cambios inesperados que llevan al espectador de lo absurdo a lo poético y de lo poético a lo patético.

El resultado es una sátira sobre la decadencia, la ambición y el oportunismo, que interpela al público con humor y una mirada desencantada sobre la vida y la muerte.

Temporada limitada y funciones imperdibles

“Chanta” volvió a la calle Corrientes con una temporada breve y exclusiva. Cada función es una oportunidad para disfrutar de uno de los espectáculos más potentes y originales del teatro nacional, que ya fue reconocido con dos de los premios más importantes de la escena argentina.

Chanta el fenómeno teatral de Rada Aristarán.

La obra se perfila como una cita obligada para los amantes del teatro y del buen humor, con el talento indiscutido de Agustín “Rada” Aristarán y una propuesta que sorprende por su originalidad y su mirada crítica sobre la sociedad.