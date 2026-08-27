El 26 de agosto, Yanina Latorre fue sorprendida en vivo por un llamado de Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel.

“Me llama Mariana, la mamá de Tini. ¿Qué hago? ¿La atiendo?”, se preguntó al aire la conductora de SQP antes de responder la inesperada comunicación.

Yanina atendió el llamado al aire, pero la conversación quedó trunca cuando Mariana le aclaró que no sabía que estaba saliendo en vivo. Ante esa situación, la conductora decidió cortar la comunicación para resguardar a la mamá de la artista, que se encontraba visiblemente afectada.

Sin embargo, el breve intercambio pudo escucharse con claridad debido a la cercanía del celular con el micrófono, sin que Yanina tuviera que poner la llamada en altavoz.

QUÉ SE ESCUCHÓ DEL LLAMADO DE LA MAMÁ DE TINI STOESSEL A YANINA LATORRE

Yanina Latorre: —Hola, Mariana.

Mariana Muzlera: —Sí, Yanina, ¿cómo va?

Yanina Latorre: —Estoy al aire, ¿querés salir al aire?

Mariana Muzlera: —No, no. Perdoname, no sabía que estabas al aire.

Yanina Latorre: —Sí, estoy al aire. ¿Querés que te llame después, cuando termine?

Mariana Muzlera: —Sí, pero no digas nada de que te llamé, por favor.

Yanina Latorre: —Es que ya estoy al aire y está saliendo, pero vos quedate tranquila que no voy a decir lo que hablemos. No te preocupes, quedate tranquila.

Mariana Muzlera: —No quiero que digas que hablé con vos, Yani, por favor.

Yanina Latorre: —Bueno, te mando un beso. Cortemos, que estoy al aire.

Luego de finalizar la comunicación, Yanina se mostró comprensiva con Mariana y explicó: “La entiendo, está pasándola mal”.

En ese momento, Martín Salwe también reaccionó a lo ocurrido: “Te digo algo, no sé qué dijo recién, pero está angustiadísima”.

Yanina coincidió con su compañero y, al referirse al vínculo que mantiene con la mamá de Tini, aseguró: “Sí, yo la conozco. Nosotras éramos amigas”.

El inesperado llamado se produjo en medio del fuerte escándalo generado por los resultados de la auditoría que Tini Stoessel habría solicitado sobre su patrimonio y el manejo de su economía, que durante años estuvo vinculado a su padre, Alejandro Stoessel.