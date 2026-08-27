Babasónicos vuelve al Movistar Arena para reencontrarse con su público porteño con un espectáculo que combinará las canciones de su nuevo disco, “Cuerpos Volumen I”, con los grandes clásicos de su extensa trayectoria.

La banda argentina atraviesa una nueva etapa de gran convocatoria después de un 2025 marcado por el lanzamiento de su más reciente material y por dos estadios agotados. Ahora, el grupo prepara un nuevo encuentro en Buenos Aires con una puesta especialmente diseñada para la ocasión.

Babasónicos en el Movistar Arena: cuándo es el próximo show

El grupo se presentará nuevamente en el Movistar Arena, ubicado en Humboldt 450, Villa Crespo.

La banda ya agotó las localidades para las funciones del 25 y 26 de junio, y también para la del 16 de octubre. Para el 17 de octubre, en tanto, quedan últimas localidades.

La presentación tendrá como eje a “Cuerpos Volumen I”, el nuevo trabajo discográfico de Babasonicos, aunque el espectáculo también incluirá algunos de los hits que marcaron la carrera del grupo.

Foto: prensa Babasónicos

“Cuerpos Volumen I”, el nuevo disco de Babasónicos

Después de la salida de Cuerpos Volumen I, Babasonicos prepara un show con una propuesta visual y escénica renovada. Según la presentación oficial, se trata de un espectáculo con una puesta novedosa y nunca antes vista, pensado para combinar las canciones del nuevo material con los clásicos de siempre.

El álbum fue señalado por medios especializados como uno de los discos del año, mientras que la banda continúa consolidando una trayectoria que se mantiene vigente desde sus comienzos.

El nuevo espectáculo busca así poner en diálogo las canciones más recientes con aquellos temas que convirtieron a Babasonicos en uno de los grupos fundamentales del rock argentino.

Una carrera que continúa vigente

Con décadas de trayectoria, Babasonicos mantiene una fuerte presencia tanto en Argentina como en el exterior.

De acuerdo con la información difundida por la banda, el grupo continúa entre los artistas más escuchados del país en el airplay nacional y también forma parte del grupo de artistas más escuchados por la Generación Z.

Además, Billboard ubicó a Babasonicos entre las mejores bandas de rock en español de todos los tiempos, una distinción que acompaña el impacto que el grupo tuvo en distintas generaciones de oyentes.

Babasónicos agotó fechas en Buenos Aires

La respuesta del público volvió a quedar reflejada en la venta de entradas. Las funciones del 25 y 26 de junio y la del 16 de octubre aparecen como agotadas, mientras que la fecha del 17 de octubre se encuentra en su última etapa de venta.

El fenómeno se suma a la agenda internacional que Babasonicos desarrolló durante el año, con presentaciones en diferentes ciudades de Latinoamérica, Europa y México.

Entre las próximas fechas anunciadas figuran además shows en Tucumán, La Plata, Chile y México, además de las funciones porteñas.

Las próximas fechas de Babasónicos

Después de su recorrido internacional, la agenda de la banda continúa con distintas presentaciones:

16 de octubre: Movistar Arena, Argentina.

17 de octubre: Movistar Arena, Argentina.

6 de noviembre: Palacio de los Deportes, Tucumán.

14 de noviembre: Hipódromo de La Plata, Buenos Aires.

21 de noviembre: Movistar Arena, Chile.

25 de noviembre: Palacio de los Deportes, México.

26 de noviembre: Teatro Cavaret, Guadalajara, México.

Integrantes de Babasónicos, que compusieron la música de la película (Foto: Movilpress)

Cómo comprar entradas para Babasónicos en el Movistar Arena

Las entradas para la función del 17 de octubre se encuentran a la venta a través del sitio oficial del Movistar Arena. La producción también informó que existe la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés con Visa Banco Galicia.

Con “Cuerpos Volumen I” como protagonista y una puesta que promete combinar el material nuevo con los clásicos de siempre, Babasonicos vuelve a apostar por un formato de gran escala para celebrar su presente y reencontrarse con una audiencia que, una vez más, respondió agotando varias fechas.