Tras agotar las entradas para sus dos primeras presentaciones, Aitana confirmó una tercera y última fecha en el Movistar Arena. La cantante española se presentará también el 23 de octubre, en el marco de su esperado Cuarto Azul World Tour.

La artista del pop español llegará a la Argentina para ofrecer tres noches consecutivas.

El 21 y 22 de octubre ya están agotados, mientras que el 23 de octubre se convirtió en la nueva y última oportunidad para disfrutar de su show en vivo.

La artista española agotó dos Movistar Arena y agregó otra fecha

Entradas Aitana en Buenos Aires: cuándo es la nueva fecha

Las presentaciones de Aitana en el Movistar Arena quedaron programadas de la siguiente manera:

21 de octubre: agotado.

22 de octubre: agotado.

23 de octubre: nueva y última fecha.

La venta general para el show del 23 de octubre estará disponible a partir del 25 de agosto a las 16 horas, a través del sitio oficial del Movistar Arena.

Habrá diferentes medios de pago y, con tarjeta Galicia Visa, se podrá acceder a 6 cuotas sin interés.

Aitana llega con su Cuarto Azul World Tour

Durante sus tres presentaciones en Buenos Aires, Aitana presentará en vivo el universo de CUARTO AZUL, su más reciente proyecto artístico y uno de los trabajos que consolidó su evolución dentro del pop en español.

El Cuarto Azul World Tour es la gira internacional más ambiciosa de la cantante hasta el momento y propone una experiencia que combina música, narrativa visual y emoción.