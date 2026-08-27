El patrimonio de Martina Tini Stoessel quedó bajo la lupa el martes, cuando se filtraron los resultados de la auditoría que mandó a hacer sobre los manejos de su padre, y que dieron como resultado que la cantante no es dueña de nada tras 15 años de trayectoria con éxito global.

Como bien se sabe, el escándalo explotó cuando Tini quiso comprarse una mansión en Miami junto a Rodrigo de Paul, ya que como su padre le dijo que no disponía de la suma necesaria planteó: “¿Dónde está mi plata?“.

Sin embargo, el detonante fue otro según reveló Fernanda Iglesias: “Ella se molestó bastante cuando su papá le dije ‘tenés que hacer un contrato prenupcial’”.

Entonces, la periodista de Puro Show explicó: “Pero, ¿qué pasa? Si vos querés hacer un contrato prenupcial, tenés que saber qué tenés para presentarlo. Entonces ella ahí dijo ‘¿qué tengo yo?’. Y ahí contrata esta auditoría".

El origen de la desconfianza de Tini Stoessel hacia su familia.

De ahí que Martina se sacó al darse cuenta de la realidad: “¿Qué voy a poner en mi contrato prenupcial si yo no sé lo que tengo?“. Para peor, las conclusiones fueron que ”no tiene nada a su nombre", pese a que habría facturado alrededor de 74 millones de dólares.

Las empresas que facturan por Tini Stoessel

Entonces, Iglesias describió cómo están conformadas las sociedades que gestionan la carrera de Tini desde sus 14 años: “La primera que armaron se llama Tema Paxos, que están los dos, la madre y el padre. No está Tini. Es la primera cuando ella hacía Violetta cuando era menor de edad”.

“Cuando ella ya pasa a ser de Disney y otras cosas que no tienen que ver con esa ficción, arman otra sociedad que se llama QVT SRL, que tampoco está Tini”, continuó.

En ese punto preció: “La que están usando ahora, se llama A y A Talent SRL, en la cual Alejandro Stoessel se asocia con Aquiles Sojo, que es propietario de Ake Music Productions, que es la productora que está haciendo todo el tour de Futttura”.

“No solamente todo el dinero que ganó Tini en este tiempo fue a estas cuentas, que Tini no tiene absolutamente nada que ver, sino que además los contratos a futuro también están hechos con estas sociedades”, alertó la panelista.

Como si fuera poco, Francisco Stoessel también sería dueño no sólo de un importante boliche top en España, sino que además accionista importante de La Casa Streaming.