La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo.

Al igual que cada semana, Mirtha y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 29 DE AGOSTO DEL 2026

El sábado 29 de agosto,Mirtha Legrand marca agendadesde las 21:30 por la pantalla deeltrece; la diva estará sentada en una nueva edición junto al cantautor y compositor argentino Alejandro Lerner y al actor Marcelo de Bellis.

Alejandro Lerner y pareja (Foto: Movilpress)

La mesa de la Chiqui Legrand estará ocupada también en esta oportunidad por el conductor de Puro Show de eltrece , Sebastián ‘Pampito’ Perelló, la actriz Marilú Marini y la periodista Guadalupe Vázquez.

Pampito en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 30 DE AGOSTO DEL 2026

El domingo 30 de agosto desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana a la actriz Leticia Brédice, quien recientemente interpretó a Susana Giménez en la serie de Moria Casán.

Leticia Brédice en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

También serán de la partida de este fin de semana en la mesaza de Juana la cantante Hilda Lizarazu, los actores Fabio Di Tomaso y Brian Buley y el escritor y músico, Gonzalo ‘el Pela’ Romero.

Fabio Di Tomaso en el estreno de Margarita (Foto: Movilpress).

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