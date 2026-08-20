La alfombra roja se convirtió en el epicentro absoluto de la moda con un despliegue impactante de tendencias, elegancia y presencias destacadas. La mítica Mirtha Legrand encabezó la velada como la máxima figura de la gala de Para Ti, acompañada por referentes del espectáculo como Mariana Fabbiani, Araceli González, Romina Gaetani, Nequi Galotti y Anita Espasandín, quienes deslumbraron con propuestas de alta costura.

El evento también dio espacio a los romances del momento: Lolo Poggio posó junto a Nick Sícaro tras confirmar recientemente su noviazgo. Completaron la deslumbrante concurrencia figuras como Cami Mayan, Stephanie Demner, La Joaqui, Eva Bargiela, Mora Bianchi, Valentina Salezi, Barbie Simons y Benicio Gravier.

Mirtha Legrand en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

Los grandes creativos de la moda argentina como Gustavo Pucheta y Fabián Paz, Gabriel Lage y Benito Fernández marcaron la pauta estilística de la noche al desfilar junto a sus musas. Por su parte, Anabel Sánchez acaparó todas las miradas con un deslumbrante vestido firmado por Jorge Rey, con quien posó en complicidad para las cámaras de Ciudad.

Jorge Rey y Anabel Sánchez en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

Completaron el panorama del estilismo referentes del sector como Fabián Medina Flores y Laurencio Adot, quien asistió junto a su pareja para disfrutar de una noche a puro glamour. La nueva generación de la farándula y la cultura pop no se quedó atrás y aportó frescura y osadía al encuentro. Julieta Poggio deslumbró con un estilismo único, en sintonía con la presencia mediática de Martita Fort.

Martita Fort en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

Las parejas que se formaron en Gran Hermano captaron la atención de los flashes: Luz Tito junto a Tato Algorta, y Manuel Iberó al lado de Lola Tomaszeuski. Evelyn Scheidl aportó su clásica elegancia a la convocatoria, consolidando un encuentro de estilos intergeneracional donde la alta costura, los romances confirmados y el talento joven reafirmaron la vitalidad de la moda nacional.

LOS IMPACTANTES LOOKS DE LOS FAMOSOS EN LA NOCHE PORTEÑA

La Joaqui en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

Araceli González en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

Cami Mayan en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

Lolo Poggio y Nick Sícaro en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

Gustavo Pucheta y Fabián Paz con su musa en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

Barbie Simons en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

Romina Gaetani en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

Stephanie Demner en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

Gabriel Lage y su musa en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

Anita Espasandín en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

Julieta Poggio en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

Valentina Salezzi en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

Luz Tito y Tato Algorta en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

Benicio Gravier en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

Benito Fernández y su musa en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

Mora Bianchi en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

Eva Bargiela en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

Mariana Fabbiani en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

Manuel Iberó y Lola Tomaszeuski en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

Priscila Crivocapich en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

Fabián Medina Flores en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

Nequi Galotti en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

Evelyn Scheidl, Laurencio Adot y su pareja Damián Romero en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.