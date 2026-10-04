HISTORY estrena este domingo 4 de octubre México entre dos mundos, una nueva miniserie documental de cuatro episodios conducida por Arap Bethke. La producción propone un recorrido por México para descubrir qué hay detrás del Día de Muertos, una de las celebraciones más reconocidas de la cultura del país.

México entre dos mundos (Foto: gentileza History)

La serie fue rodada en Toluca, Puebla y Ciudad de México y se acerca a las historias de familias, artesanos, cocineros, artistas, místicos, tradicionalistas y religiosos que mantienen vivas las distintas tradiciones vinculadas con esta festividad. A través de sus testimonios, la producción busca mostrar el significado que tienen los rituales y costumbres que pasan de generación en generación.

UN VIAJE POR LAS TRADICIONES DEL DÍA DE MUERTOS

Como conductor y coproductor, Arap Bethke emprende un viaje para conocer de primera mano cómo se prepara esta celebración. Durante los episodios se acerca a floricultores que cultivan cempasúchil, artesanos que realizan trabajos tradicionales, panaderos que conservan recetas ancestrales y cocineras que mantienen los sabores de sus comunidades. “Hablar de México es hablar de identidad, de costumbres y tradiciones. Y qué tradición más mexicana que el Día de Muertos”, expresó Bethke.

La producción también muestra la preparación de altares y ofrendas, el pan de muerto, las artesanías, la música, la gastronomía y las ceremonias que forman parte de la celebración. El Día de Muertos se conmemora principalmente el 1 y 2 de noviembre y reúne a las familias alrededor de ofrendas con fotografías, flores de cempasúchil, velas, papel picado y alimentos, además de rituales que varían según cada región.

México entre dos mundos tendrá cuatro episodios, que se emitirán los domingos. El primero, titulado “La esencia de la tradición”, se estrena este 4 de octubre y aborda los orígenes de la festividad, el desfile de la Ciudad de México y la elaboración artesanal del papel picado. El segundo, “La flor y el altar”, llegará el 11 de octubre y recorrerá Mixquic y Xochimilco.

El tercer episodio, “Fiesta de barro y sangre”, se emitirá el 18 de octubre y abordará otras tradiciones mexicanas, entre ellas la charrería y el mole típico de Puebla. Finalmente, el 25 de octubre llegará “El sabor de la memoria”, en el que Bethke conocerá los secretos del alfeñique en Toluca y realizará su propio altar después de todo lo aprendido durante el recorrido.

México entre dos mundos (Foto: gentileza History)

México entre dos mundos se estrena este domingo 4 de octubre a las 21:00, en horario de Argentina, México y Colombia. La miniserie fue producida por BetaPlus y realizada por Carlos Cruz, ganador del Premio Nacional de Periodismo 2024. Después de su estreno, los episodios estarán disponibles bajo demanda y también en el canal de HISTORY en YouTube.

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