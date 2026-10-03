Los habitantes de la Tierra de Ooo están de regreso. Hora de Aventura vuelve a las pantallas con una nueva serie derivada titulada Hora de Aventura: Misiones Secundarias, que recupera a varios de los personajes más queridos de la producción original para contar nuevas historias junto a Finn y Jake.

La nueva ficción animada llegará el lunes 5 de octubre a Cartoon Network y HBO Max, con nuevas aventuras protagonizadas por personajes conocidos por los fanáticos de la serie. La propuesta recupera el espíritu de la producción original y suma situaciones inéditas para algunos de sus habitantes más reconocidos.

Hora de Aventuras (Foto: gentileza HBO Max)

Uno de los regresos será el del Rey Helado, que volverá a estar acompañado por sus inseparables pingüinos mientras continúa con su búsqueda de una princesa con quien compartir una historia de amor. También estará nuevamente BMO, uno de los personajes más queridos de la serie, que acompañará a Finn y Jake en algunas de sus aventuras y hasta podrá convertirse ocasionalmente en un videojuego.

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MARCELINE, LA PRINCESA CHICLE Y MÁS PERSONAJES REGRESAN EN UNA NUEVA TEMPORADA DE HORA DE AVENTURAS

Entre los personajes que volverán a la Tierra de Ooo también estará Marceline, la vampira rockera que se convirtió en una de las grandes favoritas del público. Con su particular personalidad, su ironía y su capacidad para asustar a los demás, volverá a formar parte de las nuevas historias.

La Princesa Chicle tampoco podía faltar. La gobernante del Reino de los Dulces regresará con su característico universo rosa y se reencontrará con algunos de los personajes que forman parte de la historia de Hora de Aventura.

Otros dos personajes que tendrán nuevas historias serán Lady Arcoíris y la Princesa Grumosa. La primera volverá a mostrar su particular combinación de gracia y empatía, mientras que la segunda recuperará su personalidad dramática y su característica acidez.

En el caso de la Princesa Grumosa, además, su particular comportamiento tiene una explicación que forma parte de su historia: puede darse esos gustos porque sus padres son ricos.

Hora de Aventura: Dulce Princesa y Marceline (Foto: capturas HBO Max)

Así, Hora de Aventura: Misiones Secundarias volverá a recorrer la Tierra de Ooo a través de nuevas aventuras y recuperará a algunos de los personajes que hicieron de la serie original una de las producciones animadas más reconocidas.

La nueva serie contará con Nate Cash como productor ejecutivo y showrunner, mientras que Darrick Bachman se desempeñará como editor de historias. La dirección estará a cargo de Victor Courtright y Niki Yang, Nick Cross será responsable de la dirección de arte y Matthew Janszen estará a cargo de la composición musical.

Hora de Aventura: Misiones Secundarias tendrá su estreno internacional el lunes 5 de octubre en Cartoon Network y HBO Max, con el regreso de Finn, Jake y varios de los habitantes más recordados de la Tierra de Ooo.

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