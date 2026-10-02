Marcelo Tinelli volvió a hablar de uno de los conflictos que más lo marcaron en su carrera: su enfrentamiento judicial con Alejandro Stoessel, el papá de Tini Stoessel. En una nota que dio a LAM, el conductor fue consultado por “Ángel”, la canción de la cantante que fue interpretada como una referencia directa a aquella disputa, y sorprendió al revelar qué sintió cuando se enteró del lanzamiento.

Cabe recordar que el enfrentamiento entre Tinelli y Stoessel se remonta a la época en la que el productor trabajaba en Ideas del Sur. Años después, Tini incluyó “Ángel” en su disco Un mechón de pelo, un tema que fue interpretado como una crítica a Tinelli por el conflicto que había atravesado su padre.

Al ser consultado sobre qué le había pasado con toda aquella situación, Marcelo comenzó por recordar su vínculo con Alejandro: “Yo siempre quise mucho, quiero mucho, trabajó conmigo mucho tiempo”, aseguró.

Foto: Captura (América)

Tinelli explicó que Stoessel había sido una persona muy importante durante sus comienzos televisivos y recordó especialmente el trabajo que realizaron juntos: “Fue un poco con el que armamos junto a Claudio Villarruel el Videomatch”, contó el conductor.

Sin embargo, la relación laboral terminó derivando en un conflicto judicial: “Después se fue, hizo una demanda por algo que yo, la verdad, no pensaba igual. Lo habíamos hablado, hizo una demanda. Bueno, yo no quise eso nunca”, explicó Tinelli.

Y continuó: “Seguimos escalando instancias judiciales, donde ya te tenés que entregar las cosas a un abogado, y me dio mucha pena porque siempre tuve mucho cariño por él”.

Alejandro Stoessel, el papá de Tini, en el lanzamiento de Sendero (Foto: Movilpress).

En ese contexto, Tinelli contó cómo atravesó el lanzamiento de la canción de Tini y aclaró que fueron sus hijas, Micaela y Candelaria, quienes estuvieron particularmente afectadas por la situación: “Tini es amiga de mis hijas. Yo veía a las chicas antes del tema de Tini, que iban a los recitales de ella. Después se enojaron, obvio, porque se ponen del lado de su papá, por supuesto”, relató.

Sobre la canción, el conductor reveló que sus hijas fueron quienes le avisaron: “Yo tampoco nunca lo había podido escuchar, ni tenía ganas de escucharlo. A mí me parece una gran artista, Tini, me encanta, las canciones las tengo en mi celu, en mi lista de favoritos”, afirmó.

Por último, al ser consultado sobre si la canción le había dolido, Tinelli fue contundente: “No, a mis hijas por ahí les dolió más porque eran amigas de ella. A mí no”, cerró.

Foto: Web

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¡BOMBA! MARCELO TINELLI ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE PAULA ROBLES TRAS LOS CRUCES POR SU HIJA JUANA

Marcelo Tinelli decidió ponerle palabras a los rumores que hablaban de un supuesto conflicto con Paula Robles, su expareja y madre de sus hijos Juana y Francisco. Consultado por LAM, el conductor se refirió a la relación que mantiene actualmente con la bailarina y aseguró que atraviesan un buen momento.

Todo surgió cuando le preguntaron directamente cómo estaba con las madres de sus hijos y, puntualmente, por las versiones de un enojo con Paula, después de que trascendieran fuertes declaracione de Tinelli contra su ex en la serie “Los Tinelli”: “Con Paula tengo la mejor”, respondió Tinelli, tajante.

El conductor explicó que actualmente ambos mantienen un vínculo cercano y que comparten especialmente el cuidado de Juana Tinelli, una de las hijas que tuvieron juntos: “Hoy, de hecho, estamos cuidando mucho a Juani todo el tiempo. Cuidando mucho a Juani, Juani también nos cuida a nosotros”, contó Marcelo.

Foto: Captura (América)

Durante la entrevista, Tinelli también hizo referencia a las imágenes que habían generado las versiones de una supuesta pelea entre ambos. Según explicó, algunas escenas pueden perder contexto cuando son editadas para formar parte de un reality: “Si vos querés cortar una escena en un lugar y no lo ponés en contexto, digo, ‘sí, en ese momento, teníamos diferencias’”, reconoció.

En ese sentido, aseguró que esas diferencias no son un secreto para Paula y que incluso se las había expresado personalmente: “Lo sabe Pau, se lo dije, lo dije públicamente, y sí, en ese momento lo hablábamos, salió todo público también”, explicó.

Paula Robles, Juana y Marcelo Tinelli. (Foto: Instagram)

Sin embargo, Tinelli dejó en claro que aquella situación pertenece al pasado y que actualmente la relación entre ambos es diferente: “Hoy estoy muy bien con Pau, la verdad que estoy muy bien, hablamos hoy, mañana nos juntamos otra vez”, afirmó el conductor.

“Yo tengo mucho cariño por ella, o sea, más allá de todo, ¿entendés?”, cerró, dejando en claro el gran presente que atraviesa con una de sus ex.