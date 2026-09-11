La guerra entre Jorge Rial y Marcelo Tinelli sumó un inesperado capítulo del pasado. En medio de las fuertes acusaciones cruzadas, Luis Ventura reveló una prueba que demuestra que, durante la década del 90, ambos estuvieron en conflicto por Andrea Frigerio.

Entre 1993 y 1995, Rial compartió la conducción de un programa de espectáculos con Andrea Frigerio. Pero había otro nombre relacionado con aquella historia: Marcelo Tinelli. En 1995, el conductor fue productor del programa que Rial y Andrea realizaron en Telefe.

Para respaldar sus dichos, Luis Ventura mostró una rutina televisiva de aquella época en la que aparecían distintas anotaciones y frases escritas a mano. Según explicó, algunas de esas líneas eran posteriormente tachadas para evitar que quedaran registros de lo que ocurría detrás de escena.

Jorge Rial y Marcelo Tinelli

La prueba de Luis Ventura sobre el cruce de Rial y Tinelli por Frigerio

“Te leo uno”, anticipó Ventura antes de revelar uno de los fragmentos que encontró en ese material: “Una de las personas le dice a la otra: ‘¿Me extrañás mucho?’. Noviembre de 1995”.

Ventura contó que, por aquel entonces, Jorge Rial habría estado muy enamorado de quien era su coconductora en televisión.

Luis Ventura (Foto: Movilpress)

“En el medio de toda esa historia, Jorge, en realidad, durante mucho tiempo estuvo muy enamorado de quien era su coconductora en el programa”, aseguró Ventura al revelar el dato.

Según explicó, se habría tratado de un amor no correspondido. Sin embargo, la historia tendría un segundo protagonista que habría modificado por completo el escenario: la coconductora habría mantenido un supuesto romance secreto con el productor del ciclo.

Por aquel entonces, Marcelo Tinelli estaba en pareja con Paula Robles, mientras que Andrea Frigerio ya estaba junto a Lucas Bocchino, su actual pareja.

Qué dijo Luis Ventura sobre el enojo entre Marcelo Tinelli y Jorge Rial

“Cuando pasa para Telefe, su compañera de rubro empieza a tener una relación más cercana con Tinelli. Cada vez más cercana hasta que empezaron los rumores. Jorge se enloqueció en ese (momento)... Estar perdiendo de alguna manera lo que era teóricamente un secreto a gritos en Telefe en ese momento”, agregó el conductor.

“Y un día yo me voy al Hotel Sheraton, donde (…) me encontraba con Jacobo que me pasaba una lista de chismes. Él manejaba su negocio de automóviles rentados ahí en el Sheraton, y me contaba que una o dos veces por semana Tinelli iba con la co-conductora de Rial al Sheraton. Lo demás se lo imaginan ustedes”, señaló Ventura.