En medio del escándalo familiar que se desató tras la auditoría que Tini Stoessel mandó a hacer sobre su patrimonio, Mariana Muzlera regresó a la Argentina, el 10 de septiembre, y Rodrigo Lussich la destrozó.

¿El motivo? La actitud de la mamá de la artista con la prensa fue apática y descortés.

Alejandro Guatti la fue a recibir a Ezeiza, le hizo incansables preguntas y Mariana se mantuvo muda.

“Llegó a Ezeiza luego de que Tini, en otro de los recitales, hiciera mención a la situación que está pasando. Nosotros intentamos preguntarle por los temas de actualidad que la involucran a ella y a Alejandro Stoessel, pero el silencio es total y cierra abruptamente la puerta de la camioneta”, relató el notero.

“Se va. Intrusos intentó hablar con la madre de Tini Stoessel”, concluyó el cronista de América.

Por qué Rodrigo Lussich enfureció con la mamá de Tini Stoessel en vivo (captura de América TV)

Por qué Rodrigo Lussich enfureció con la mamá de Tini Stoessel en vivo

Finalizada la nota, Rodrigo Lussich no tuvo piedad con Mariana Muzlera: “Ay, qué mal llevada esa mujer, por favor. No podía expresar nada. Es malísima. Una cara de ogete”.

“Aparte estaba mal dormida, recién había bajado. Gran trabajo de Guatti”, lanzó Lussich, indignado.

Y el panelista Camilo García reparó: “Le hizo 16 preguntas”. Pero la mamá de Tini Stoessel optó por el silencio rotundo.