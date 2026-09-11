Estefi Berardi compartió con sus seguidores un detalle sobre los cambios que está atravesando durante su embarazo. La panelista contó que se encuentra en la semana 13 de gestación y reveló cuánto aumentó de peso hasta el momento.

A través de una historia en sus redes sociales, Berardi explicó que decidió pesarse y descubrió que subió tres kilos durante el embarazo. “Ayer me pesé y aumenté 3 kg. Estoy en mi semana 13”, escribió.

ESTEFI BERARDI CONTÓ QUÉ LE DIJO SU OBSTETRA SOBRE EL AUMENTO DE PESO

La periodista aprovechó su experiencia para poner sobre la mesa algunos de los mitos que existen alrededor del embarazo y contó la explicación que recibió de su obstetra.

Según relató Estefi, el profesional le señaló que no necesariamente se aumenta un kilo por cada mes de embarazo y que la evolución del peso puede ser diferente en cada mujer. “Hay mujeres que al principio no aumentan nada y al final del embarazo aumentan todo junto”, reprodujo Berardi sobre la explicación que recibió durante la consulta.

Estefi Berardi reveló cuántos kilos subió en la semana 13 de su embarazo. Crédito: Instagram

Además, señaló que su médico le habló de un posible aumento de entre 6 y 16 kilos durante todo el embarazo, aunque las necesidades y recomendaciones de peso son individuales y dependen de factores como el peso previo y la evolución de cada embarazo.

LA REFLEXIÓN DE ESTEFI BERARDI SOBRE SU EMBARAZO

Lejos de quedarse únicamente con el número que marcó la balanza, Estefi Berardi decidió compartir la conversación con sus seguidores y abrió el debate sobre las creencias que rodean al aumento de peso durante la gestación.

“¿Qué opinan?”, preguntó al finalizar su publicación, mientras transita las primeras semanas de esta nueva etapa y comparte algunos de los cambios que experimenta durante su embarazo.