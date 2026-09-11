Este 11 de septiembre se cumplen 25 años de los atentados terroristas que cambiaron la historia reciente del mundo. El ataque ocurrió en 2001 y tuvo como principales objetivos las Torres Gemelas del World Trade Center, en Nueva York, y el Pentágono, en Washington.
Aquella mañana, terroristas de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales. Dos de ellos impactaron contra las Torres Gemelas, que posteriormente se derrumbaron. Otro avión chocó contra el Pentágono y el cuarto cayó en Pensilvania luego de que los pasajeros intentaran recuperar el control de la aeronave.
Los atentados dejaron casi 3.000 personas muertas y provocaron un fuerte impacto político, social y económico a nivel internacional. Las imágenes de los aviones estrellándose contra las torres y del posterior derrumbe de los edificios fueron transmitidas en todo el mundo y quedaron grabadas en la memoria colectiva.
Los homenajes por los 25 años del 11-S
A 25 años de los atentados, Nueva York y distintos lugares del mundo realizan actos para recordar a las víctimas.
El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) homenajeó especialmente a los 343 integrantes de su cuerpo que murieron durante los ataques y también recordó a quienes fallecieron posteriormente por enfermedades vinculadas a las tareas realizadas en la zona del World Trade Center.
En este aniversario, distintas autoridades internacionales también renovaron sus mensajes de memoria y destacaron la importancia de recordar a las víctimas y las consecuencias que tuvieron los atentados.
El 11 de septiembre de 2001 quedó marcado como uno de los acontecimientos que cambió el rumbo del siglo XXI y cuya huella continúa presente 25 años después.