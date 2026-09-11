Este 11 de septiembre se cumplen 25 años de los atentados terroristas que cambiaron la historia reciente del mundo. El ataque ocurrió en 2001 y tuvo como principales objetivos las Torres Gemelas del World Trade Center, en Nueva York, y el Pentágono, en Washington.

Aquella mañana, terroristas de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales. Dos de ellos impactaron contra las Torres Gemelas, que posteriormente se derrumbaron. Otro avión chocó contra el Pentágono y el cuarto cayó en Pensilvania luego de que los pasajeros intentaran recuperar el control de la aeronave.

FILE - Smoke rises from the burning twin towers of the World Trade Center after hijacked planes crashed into the towers on September 11, 2001 in New York City. Associated Press photographer Richard Drew talks about AP’s coverage of 9/11 and the events that followed. (AP Photo/Richard Drew) Foto AFP

Los atentados dejaron casi 3.000 personas muertas y provocaron un fuerte impacto político, social y económico a nivel internacional. Las imágenes de los aviones estrellándose contra las torres y del posterior derrumbe de los edificios fueron transmitidas en todo el mundo y quedaron grabadas en la memoria colectiva.

Los homenajes por los 25 años del 11-S

A 25 años de los atentados, Nueva York y distintos lugares del mundo realizan actos para recordar a las víctimas.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) homenajeó especialmente a los 343 integrantes de su cuerpo que murieron durante los ataques y también recordó a quienes fallecieron posteriormente por enfermedades vinculadas a las tareas realizadas en la zona del World Trade Center.

En este aniversario, distintas autoridades internacionales también renovaron sus mensajes de memoria y destacaron la importancia de recordar a las víctimas y las consecuencias que tuvieron los atentados.

El 11 de septiembre de 2001 quedó marcado como uno de los acontecimientos que cambió el rumbo del siglo XXI y cuya huella continúa presente 25 años después.