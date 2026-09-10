Yanina Latorre volvió a la carga contra Elina Costantini y después de contar el tenso episodio que vivió con la esposa de Eduardo Costantini en una gala benéfica. La conductora lanzó fuertes declaraciones sobre la esposa del empresario y destapó la fuerte crisis que habría hecho tambalear la pareja.

Según Latorre, tras contar el cruce que tuvo con Elina, empezó a recibir mensajes de distintas personas. “Parece que esta chica divina, etérea, modelo, que quiere ser la reencarnación de Frida Kahlo en la Argentina, es mala y oscura”, disparó.

La conductora confesó que tomó partido por Teresa Costantini en la puja por el apellido que le inició Elina, fue más allá y habló de los conflictos familiares de la pareja. “Me parece una locura que pida sacarle el apellido, la nulidad del matrimonio, porque me dijeron que ella le canceló y le sacó todo lo de la vida de él”, reveló.

“No fue solamente a Teresa: los hijos, las empleadas, las mucamas, los cocineros. Todo el mundo que trabajaba para él cuando ella entró, los limpió a todos”, aseguró Yanina, que puso el foco el Malba. “La persona que manejaba el Malba, una grosa en arte porque ella no sabe nada de arte en serio, la limpió. Ahora va por la vicepresidenta del Malba, Bettina Bulgheroni. (…) Ella está manejando el Malba como si fuera el vestidor de la casa y el Malba es uno de los museos más importantes de Latinoamérica. Ella de arte no entiende nada”, aseguró.

Latorre también decidió contar en detalle la fuerte crisis que habrían vivido Eduardo y Elina a raíz de un celular. “Ella (…) está loca porque se fue apoderando de todo lo de él. El entorno de él, los amigos, la familia, los hijos, no pueden entender que un tipo tan brillante, tan inteligente y tan bueno en los negocios esté totalmente captado”, planteó.

“Cuando ella quedó embarazada, fue una crisis fuerte que tuvieron. El tipo se dio cuenta de que nadie lo felicitaba, que no le llegaban mensajes, y dice: ‘Ay, qué raro que mis amigos, que nadie me felicita, no me llegan mensajes’. Fue a su celular y tenía borrado todos los contactos, todos bloqueados y borrados los mensajes. En ese momento, él la deja. Ella le rogó, se arrastró y volvieron”, contó la conductora.

El panelista Nico Peralta sumó información sobre la “lista negra” de periodistas de Elina. “Hay una lista negra de periodistas. El escándalo viene acá. Ella estaba negociando la tapa de Caras como se la dan a Juliana Awada, se enoja, pero le hizo la cruz a la revista Caras y les dijo que de ahora en adelante si no quitan del archivo todas las notas de Teresa Costantini y le cambian el apellido y le ponen Teresa Correa Ávila en vez de Costantini no les da más una entrevista a Caras”, cerró.

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