El rencor y la memoria con que Yanina Latorre se refirió a Elina Fernández, la actual esposa de Eduardo Costantini, no tiene presedentes.

De entrada, la conductora tildó de “pelot...” a la “modelo devenida en esposa de un tipo rico por chup... la p... a Constantini”.

Todo fue a cuento de la portada de la revista Caras, que presenta a la mujer como mecenas por el mérito de haber traido una muestra de Frida Kahlo al Malba, museo del cual su esposo es dueño.

Eduardo Costantini y Elina Fernández (Foto: Movilpress)

“La grasada de hacernos creer que esta modelo de venida en chu... p... de un millonario puede ser tapa de y marcar el arte y la tendencia en Argentina, no. No, no”.

“Ibas todos los días a tomar cafecito al Malba hasta que lo levantaste a Costantini y ahora vivís como una millonaria. Le querés sacar el apellido a la ex mujer, la querés borrar de la familia. Estás rompiendo las pelo... todo el mundo y ahora me estás rompiendo a mí“, exclamó.

LA PELEA DE YANINA CON ELINA

En ese punto explicó: “Voy a contar lo que me hizo Lina Constantini en una fiesta hace poco que hasta ahora me lo tuve guardado y no lo conté”.

“Estaba la chica esta, que mide dos metros, en una subasta de perfumes. (...) Ella estaba en una mesa, yo estaba en la mesa al lado de ella. No la saludé ni me saludó, no me crucé. Siempre estas minas millonarias están con un p... que las las acompaña a todos lados, porque el señor no se para de la silla para bailar”.

(Foto: Instagram @yaninabyaretha)

Y tras imitarla de forma burlona describió la pelea: “Me cagó a culatazos. De cuarta, ahí le salió la groncha que trae. Yo estoy bailando diosa con un vestido, y de repente ella estaba girando con un vestido inmundo. En un giro el p... la soltó a propósito y me sacó de la pista”.

“Me volvió a sacar de la pista. Entonces, fui y le dije: ‘Neg... de m... ¿Vos querés escándalo?’ Me le pegué a la cara. ‘Porque mirá que yo no soy vos. Yo no soy vos. Yo no soy zorra, ni p... ni me levanto viejos millonarios’. Se fue bailando y nunca más me culateó. Es una groncha que se hace la fina“.