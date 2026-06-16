La pelea de Eduardo Costantini con Teresa Correa Ávila, la madre de sus cinco hijos mayores, quedó de lado en las últimas horas tras el fuerte rumor de embarazo de Elina Fernández, la actual esposa del empresario.

“Se agranda la familia del señor Costantini”, afirmó Flor de la Ve.

La conductora de Los Profesionales de Siempre luego detalló: “Elina Costantini está embarazada de un varón que se va a llamar Gino”.

Eduardo Costantini y Elina Fernández (Foto: Movilpress)

De esta manera, Elina y Eduardo le darían un hermanito a Kahlo Milagro, la beba de un año y medio.

Costantini ya es padre de María Teresa, María Soledad, Mariana, Eduardo y Tomás fruto de su relación con Teresa Correa Ávila, de Gonzalo y Malena con Gloria Fiorito.

El sugestivo posteo de Elina Costantini

Todo comenzó por una publicación de Elina en Instagram desde Miami: “Se hizo la magia de Dios”.

El sugestivo posteo de Elina y Eduardo Costantini.

La imagen estaba acompañada por otra descripción: “Estaba grabando un video mientras la ola pasaba sobre la arena. Cuando regresó al mar, escribimos con mi marido una sola palabra. DIOS”.

De ahí que varios de los comentarios hayan sido las felicitaciones por la llegada del niño, que Elina Costantini no confirmó pero tampoco negó.