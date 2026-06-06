La actriz, directora y guionista Teresa Costantini decidió romper el silencio y se refirió públicamente al conflicto judicial que mantiene con su exesposo, el empresario Eduardo Costantini, fundador del MALBA.

A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, cuestionó las acciones legales iniciadas por el empresario y defendió el uso del apellido con el que desarrolló gran parte de su carrera artística.

Según expresó, enfrenta una demanda que busca impedirle continuar utilizando el apellido Costantini, además de otro proceso impulsado ante un tribunal eclesiástico para declarar la nulidad de su matrimonio.

En su descargo, la cineasta comparó la situación con el llamado “Efecto Streisand”, fenómeno que ocurre cuando un intento por ocultar o censurar información termina generando una difusión aún mayor.

TERESA COSTANTINI DEFENDIÓ SU IDENTIDAD Y SU TRAYECTORIA

En el texto publicado en Instagram, Teresa recordó que lleva más de cuatro décadas firmando sus trabajos con el apellido Costantini y cuestionó la decisión de reabrir una disputa tantos años después de la separación.

“Tengo 76 años, cuarenta de carrera artística y un apellido con el que firmé cada película, cada obra y cada guion. Hoy enfrento una demanda para que deje de usarlo”, manifestó.

Además, reveló que en la presentación realizada ante la Iglesia se argumenta que existió una supuesta “falta de madurez” al momento de contraer matrimonio. La directora calificó la situación como una medida difícil de comprender, especialmente después de haber compartido casi tres décadas de vida junto al empresario.

Lejos de mostrarse dispuesta a ceder, Teresa cerró su comunicado con un mensaje contundente. Aseguró que la controversia terminó generando el efecto contrario al buscado y reforzó su decisión de defender la identidad profesional construida a lo largo de su vida.

Eduardo Costantini demandó a su exesposa, Teresa: el insólito motivo. Crédito: Instagram

“Están logrando exactamente lo contrario de lo que pretenden: que todo el mundo sepa quién soy. Pase lo que pase, no van a borrar mi historia ni mi identidad cultural y creativa”, concluyó.

Teresa y Eduardo Costantini se casaron en 1966, cuando ella tenía 17 años, y se divorciaron en 1994. Durante su matrimonio tuvieron cinco hijos: María Teresa, Mariana, María Soledad, Eduardo y Tomás.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO CON EDUARDO COSTANTINI

La polémica tomó notoriedad pública a fines de 2023, cuando trascendió que la disputa por el apellido se encontraba nuevamente activa. En aquel momento, distintos periodistas señalaron que Elina Fernández, actual esposa del empresario, habría impulsado la reactivación de las acciones legales.

Según versiones difundidas entonces, el objetivo sería que únicamente la actual pareja del fundador del MALBA conserve el uso público del apellido Costantini. Fuentes vinculadas al expediente aseguraron que el empresario inició gestiones judiciales hace más de dos décadas para evitar que sus exesposas continuaran utilizándolo.

Elina Fernández habló sobre sus ganas de ser madre con Eduardo Costantini / foto: viapais.com.ar

Incluso, trascendieron declaraciones en las que se sostenía que el apellido debía ser utilizado exclusivamente por quien sea considerada la “legítima esposa” del empresario.