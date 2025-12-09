Elina y Eduardo Costantini vivieron un momento que quedará grabado para siempre en su historia familiar. Este lunes 8 de diciembre, en coincidencia con el Día de la Inmaculada Concepción de María, la pareja bautizó a su hija Kahlo Milagro, en una ceremonia íntima y cargada de simbolismo.

A poco de que la pequeña cumpla su primer año de vida —el próximo 17 de enero—, la familia eligió una fecha especial para dar este paso, guiados por sus creencias y agradecidos por lo que consideran un verdadero regalo. “Hoy, en el Día de la Virgen, quien nos concedió el milagro de tener a nuestra hija, bautizamos a nuestra amada Kahlo”, expresaron en un posteo que compartieron con sus seguidores.

El posteo de Elina Fernández y Eduardo Constantini por el bautismo de Khalo Milagro (Foto: Instagram @elinacostantini)

La ceremonia reunió a un grupo reducido de familiares y amigos cercanos, en un clima de recogimiento y alegría. “Un día lleno de luz, de bendición y de esa paz que solo llega cuando el cielo toca la tierra”, escribieron, dejando en claro el significado especial que tuvo para ellos este bautismo.

EL INCREÍBLE VIDEO DEL BAUTISMO DE KAHLO, LA HIJA DE EDUARDO COSTANTINI Y ELINA FERNÁNDEZ

En su mensaje, los Costantini abrieron el corazón y le hablaron directamente a su hija: “Kahlo, bebé del amor, fruto del amor de tus papás, hoy te entregamos a la protección de Dios, Jesús y María, para que su manto te acompañe, te guíe y te cubra siempre”.

La emoción se hizo sentir en cada palabra. “Que su pureza, su ternura y su fortaleza sean tu camino. Gracias Dios por este milagro que nos regalaste. Gracias Virgen por abrazar a nuestra hija en este día tan sagrado. Gracias familia y amigos por acompañarnos en este momento que guardaremos para toda la vida”, remarcaron.

Elina Fernández y Eduardo y Khalo Milagro Costantini (Foto: Instagram @elinacostantini)

También hubo un agradecimiento especial para el padre Carlos Checo, quien ofició la ceremonia y acompañó a la familia en este paso tan importante. “Kahlo Milagro Costantini… Nuestra luz, nuestro destino, nuestra bendición, el resultado del amor de nuestras vidas”, cerraron, dejando en claro la felicidad y el orgullo que sienten por su hija.

