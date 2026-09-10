La serie sobre la vida de Moria Casán sigue dando que hablar, y en esta oportunidad Juan Etchegoyen reveló en el programa Nuevo Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) los detalles de audiencia en el marco de la demanda presentada por Ingrid Vadalá, hija de la expareja de la diva.

Según informó el periodista, el encuentro reunió a los abogados de todas las partes involucradas: Netflix, la productora About Entertainment y la propia Moria Casán. La audiencia fue el miércoles, la abogada de Ingrid, Belén Escalera, explicó al panelista que se acordó una sesión.

Los dealles de la demanda que le hizo la familia Vadalá a la serie de Moria Casán (Foto: captura de Nuevo Día).

“En la audiencia celebrada ayer se hicieron presentes los representantes legales de Netflix, de la productora y de Moria Kazan. La productora es About Entertainment. Por tratarse de información de carácter confidencial no podemos brindar detalles sobre las cuestiones internas abordadas durante la audiencia”, leyó Juan.

QUÉ RESOLVIERON EN LA AUDIENCIA Y CÓMO SIGUE EL CONFLICTO DE LA FAMILIA VADALÁ CONTRA LA SERIE DE MORIA

A pesar del carácter reservado de la reunión, la abogada Belén Escalera informó a Nuevo Día que las partes acordaron fijar una nueva audiencia para el 30 de septiembre con el objetivo de continuar las negociaciones: “Advertimos de ellos cierta intención de dilatar el proceso”.

“Nuestra posición es clara. No vamos a admitir mayor dilatación en el proceso. Si en la próxima audiencia no existe un ofrecimiento concreto, serio y acorde con la pretensión de Ingrid, se procederá de manera inmediata a avanzar hacia la instancia judicial correspondiente”, remarcó la abogada Escalera, en diálogo con Etchegoyen.

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