En los últimos días, la salud de Costa generó preocupación entre sus seguidores y el ambiente artístico. La humorista fue internada de urgencia luego de que una bacteria le provocara un cuadro severo que derivó en una encefalitis hepática.
En diálogo con Juan Etchegoyen para Nuevo Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine), la actriz contó cómo sigue: “Estoy mucho mejor, una bacteria neumococo se fue a la sangre y se hizo una infección que termina en una encefalitis hepática”, explicó.
Actualmente, Costa se encuentra internada en el Centro Medicus Azcuénaga, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, donde pasó por terapia intensiva y luego de ser estabilizada fue a sala común.
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LA RECUPERACIÓN Y EL MENSAJE DE COSTA
A pesar del susto, Costa transmitió tranquilidad sobre su evolución: “Unos días más hasta que se cumpla el ciclo de antibióticos, ya estoy bien”, aseguró en su mensaje que le envió a Etechegoyen. Incluso, en las últimas horas, compartió una historia en su cuenta de Instagram para llevar calma a sus seguidores.
“Agradezco todas cosas lindas y mensajes que me están mandando, gracias a la gente que reza por mí, estoy mucho mejor recuperándome, pronto vuelvo a trabajar, estoy bien, maquilladita como Dios manda, les mando un beso grande”, dijo la panelista en el video.
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