Zoe Bogach estalló contra Manuel Ibero por exponer en un stream mensajes privados de WhatsApp que ella le había enviado en noviembre de 2025, apenas dos meses después de su separación.

La ex Gran Hermano habló en exclusiva con Ciudad Magazine, reconoció que efectivamente le había escrito a su expareja y explicó por qué, el 9 de septiembre, salió con los tapones de punta en sus redes sociales a cuestionarlo, apenas se confirmó que su relación con Lola Tomaszeuski había llegado a su final.

QUÉ DIJO ZOE BOGACH SOBRE LOS MENSAJES PRIVADOS QUE MOSTRÓ MANUEL IBERO

-Manuel mostró mensajes privados tuyos, que le mandaste tras la separación, harto de que hables de él y de que opines de su separación de Lola. ¿Lo viste? ¿Algo para decir?

-La verdad que no lo vi. Sí, es cierto que el año pasado le mandé algunos mensajes con unos traguitos encima. Fue algo de ese momento y después nunca más tuvimos ese tipo de conversación. Igualmente, me parece de muy poco hombre mostrar eso en el estado que yo estaba. Me parece muy desubicado.

-¿Te sorprende que lo haya hecho?

-No me sorprende nada que venga de su parte.

-Ayer, ¿por qué arremetiste en su contra tras la separación de Lola? ¿A tu novio no le molesta?

-Porque sé la clase de persona que es y, cada vez que tenga la oportunidad, voy a recordarle a la gente que no es lo que demuestra ser. Yo sé lo que viví y lo que pasó, y si la vida me da la oportunidad de hablar de eso, lo voy a hacer.

A mi novio no le molesta. Él no es una persona de redes, está completamente en otro ambiente y entiende perfectamente por todo lo que pasé. Lo hablamos y sabe que, si yo quiero contar lo que viví o hablar del tema, no tiene ningún problema con eso.