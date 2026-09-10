La salud de Mirtha Legrand: qué se sabe y cuándo le darían el alta

(Foto: captura de eltrece).

Mirtha Legrand estaría atravesando sus últimas horas de internación en la clínica Mater Dei de Palermo, según relató Mercedes Ninci en el programa La Mañana con Moria.

En el vivo, la periosta compartió una conversación que mantuvo con un médico de la institución, quien le confirmó que la conductora está “10 puntos” y que podría recibir el alta en las próximas horas.