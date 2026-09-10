La salud de Mirtha Legrand: qué se sabe y cuándo le darían el alta

Mirtha Legrand estaría atravesando sus últimas horas de internación en la clínica Mater Dei de Palermo, según relató Mercedes Ninci en el programa La Mañana con Moria.
Mejora la salud de Mirtha
El doctor Guillermo Capuya accedió a la historia clínica de la diva y aseguró que en la tarde del jueves volvería a su casa, para continuar un tratamiento ambulatorio.
Mirtha Legrand podría recibir el alta en las próximas horas: aseguran que “está 10 puntos”
Mirtha Legrand estaría atravesando sus últimas horas de internación en la clínica Mater Dei de Palermo, según relató Mercedes Ninci en el programa La Mañana con Moria.
En el vivo, la periosta compartió una conversación que mantuvo con un médico de la institución, quien le confirmó que la conductora está “10 puntos” y que podría recibir el alta en las próximas horas.
La salud de Mirtha Legrand: qué dice el último parte médico
La salud de Mirtha Legrand volvió a ser noticia este miércoles, cuando el sanatorio Mater Dei difundió un nuevo parte médico sobre la evolución de la conductora, internada desde el lunes 7 de septiembre. Según el comunicado oficial, la diva “evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio”.
El informe publicado por el centro de salud fue compartido en el programa Puro Show, donde leyeron: “Continúa en una habitación común en compañía de su familia”. Además, el sanatorio agradeció “el respeto y cariño” que recibe la conductora desde que ingresó al hospital.
Qué dice la tomografía que le hicieron a Mirtha Legrand: el Dr. Capuya la analizó en vivo
La salud de Mirtha Legrand mantiene en vilo al ambiente del espectáculo. Este martes 8 de septiembre, la periodista Mercedes Ninci reveló en La Mañana con Moria el resultado de la tomografía que le realizaron a la diva de 99 años y llevó tranquilidad al confirmar que la conductora amaneció sin fiebre.
Para dar un diagnóstico preciso, Ninci le envió los resultados en directo al médico especialista Guillermo Capuya, quien analizó el estudio al aire.