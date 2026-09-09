La salud de Mirtha Legrand volvió a ser noticia este miércoles, cuando el sanatorio Mater Dei difundió un nuevo parte médico sobre la evolución de la conductora, internada desde el lunes 7 de septiembre. Según el comunicado oficial, la diva “evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio”.
El informe publicado por el centro de salud fue compartido en el programa Puro Show, donde leyeron: “Continúa en una habitación común en compañía de su familia”. Además, el sanatorio agradeció “el respeto y cariño” que recibe la conductora desde que ingresó al hospital.
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EL PEDIDO DEL MATER DEI SOBRE LA SALUD DE MIRTHA LEGRAND
Desde el programa de eltrece remarcaron que los partes médicos se emiten cada 48 horas y que ese es el único canal de comunicación válido sobre la salud de la Chiqui. El primer parte se difundió el lunes, el segundo este miércoles y el próximo está previsto para el viernes: “siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei”, leyeron.
Por su parte, Nancy Duré insistió: “Están indicando que por favor esperen a esa comunicación porque circulan versiones preliminares que no son oficiales, por lo que solo hay que prestar atención a lo que dice el Mater Dei”.
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