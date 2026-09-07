La salud de Mirtha Legrand generó preocupación en las últimas horas, luego de que confirmara que la diva quedó internada, y Marcela Tinayre rompió el silencio para desalentar especulaciones.
“Tiene bronquitis”, reconoció la hija de Mirtha a Ciudad.
Leé también
Por otra parte, Marcela se explayó con Juan Etchegoyen: “Mamá está internada para control ya que es un clásico en ella la bronquitis por salir tanto y tomar frío”.
Cómo está Mirtha Legrand
“Está re bien controlada, sin riesgos y su ánimo es muy bueno”, continuó Marcela para Nuevo Día.
Qué se sabe de la salud de Mirtha Legrand tras su internación por bronquitis.
Y se esperanzó: “Todos los chequeos dieron perfectos. En unas horas le van a dar el alta”.
“Tiene tos fuerte y eso la cansa mucho. Pero no hay infecciones”, cerró Marcela Tinayre sobre su mamá, Mirtha Legrand.