Virginia Elizalde fue entrevistada por Flavia Palmiero en Nuevo Día, el programa de Ciudad Magazine (de lunes a viernes a las 10), donde repasó el inesperado giro que tuvo su vida cuando dejó atrás el mundo de las pasarelas para descubrir una nueva pasión: los deportes de aventura.

La modelo y conductora, que construyó una extensa trayectoria vinculada a la televisión y al deporte, contó que durante muchos años estuvo lejos de considerarse una persona deportista. Sin embargo, el descubrimiento del windsurf marcó un antes y un después en su vida.

“Para mí el cambio más grande que tuve fue cuando empecé a hacer deportes. Porque todo el mundo piensa que yo fui deportista toda mi vida y cero. Era la anti-deportista de la familia”, recordó Virginia Elizalde durante la entrevista con Flavia Palmiero.

Virginia Elizalde.

Virginia Elizalde y el deporte: el desafío que le cambió la vida

El comienzo no fue sencillo. Elizalde contó que aprender windsurf le llevó mucho esfuerzo, especialmente porque en aquella época los equipos eran muy diferentes a los actuales.

“Me costó mucho aprender. Entonces dije: ‘Este deporte no me va a vencer’ y le puse toda la garra que tuve que ponerle para poder aprender”, relató.

Aquella decisión terminó convirtiéndose en una verdadera transformación personal. A partir de entonces, comenzó a disfrutar de la naturaleza desde otro lugar y a participar de distintas competencias y desafíos deportivos.

En 1983 empezó a compartir su carrera como modelo con el deporte y, con el tiempo, se involucró cada vez más en disciplinas de aventura. Según recordó, fueron pocas las mujeres que se animaban a practicar windsurf en aquel momento.

Coco Fernández y Virginia Elizalde (Foto: Movilpress)

Más adelante llegaron los triatlones y el recordado Tetratlón de Chapelco, una de las competencias que marcaron su vínculo con el mundo de la aventura. Su experiencia deportiva también la llevó posteriormente a la televisión vinculada a los deportes.

“Uno se da cuenta de que no tiene límites”

Durante la charla con Flavia Palmiero, Virginia Elizalde puso el foco en una de las principales enseñanzas que obtuvo de sus experiencias: muchas veces los límites están en la propia cabeza.

“Siempre uno dice: ‘No, esto no lo puedo hacer’ o ‘no es para mí’. Entonces uno tiene que pasar esa barrera y decir: ¿por qué no va a ser para mí? Probemos”, explicó.

Para la conductora, animarse a probar algo nuevo permite descubrir capacidades que muchas veces permanecen ocultas por miedo o inseguridad. “Ahí es donde te das cuenta que no tenés límites”, sostuvo.

La reflexión también está relacionada con los grupos de mujeres que organiza para realizar viajes y desafíos en contacto con la naturaleza. Elizalde contó que muchas participantes llegan convencidas de que no van a poder completar una determinada actividad y que el entrenamiento previo es fundamental para ayudarlas a cambiar esa mirada.

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Virginia Elizalde habló de los miedos: “Todos tenemos”

Otro de los momentos destacados de la entrevista fue cuando Flavia Palmiero le preguntó cómo hace para enfrentar los miedos, especialmente con el paso de los años.

Virginia fue contundente: “Miedo tenemos. Todos”. Para ella, sentir miedo es completamente normal y no necesariamente debe interpretarse como una señal de que hay que abandonar un desafío.

“Es muy difícil que alguien no tenga miedo. Es lo más normal que uno sienta. Es un sentimiento normal”, explicó.

En ese sentido, destacó que muchas veces el miedo aparece frente a lo desconocido y que la clave está en no permitir que ese sentimiento determine de antemano lo que una persona puede o no puede hacer.

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La próxima presentación de Virginia Elizalde en el Teatro Coliseo

La filosofía que Virginia Elizalde compartió en Nuevo Día también será el eje de su próxima presentación en Buenos Aires.

La referente de los deportes de aventura estará el miércoles 16 de septiembre a las 18 en el Teatro Coliseo, donde presentará “El poder de animarse”, una charla enmarcada en la Semana de la Aventura del Banff Mountain Film Festival.

La propuesta repasará su recorrido por las carreras de aventura y los deportes extremos y buscará poner en palabras aquello que aparece una y otra vez en su historia: cómo atravesar los propios límites y animarse a hacer aquello que, en principio, parece imposible.

La charla forma parte de un ciclo de conversaciones con entrada gratuita y registro previo que se realizará en el Teatro Coliseo entre el 15 y el 17 de septiembre.

Así, aquella mujer que alguna vez se definió como “la anti-deportista de la familia” hoy vuelve a poner en primer plano una de las experiencias que más transformaron su vida: animarse a probar, atravesar el miedo y descubrir que muchas veces se puede mucho más de lo que uno imagina.